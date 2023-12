Lindauer Faustballer finden in die Spur

Der TSV Lindau ist voller Hoffnung in die neue Saison der Faustball-Landesliga Süd gestartet. Mit dem klaren Ziel, sich als Aufstiegskandidat zu etablieren. Eine realistische Aufgabe, da die Lindauer in der Hallenrunde 2022/2023 äußerst unglücklich als Sechster in der Schlusstabelle der Verbandsliga doch noch absteigen musste.

Nach einem durchwachsenen Beginn mit einer 0:3-Niederlage gegen den TSV Allmendingen und einem Unentschieden gegen TV Heuchlingen II am ersten Spieltag schien die Mannschaft kurzzeitig ins Straucheln zu geraten, waren hier doch gegen bekannte Gegner zwei Siege eingeplant.

Doch der zweite Spieltag brachte bereits die erste Trendwende, als die Grünhemden mit einem Sieg gegen die zweite Mannschaft des Lokalrivalen Friedrichshafen (3:0) und einer knappen 1:3 (5:11, 11:6, 10:12, 2:11)-Niederlage in einem sehr umkämpften Match gegen designierten Meister, VfB Friedrichshafen I, eine gute Performance ablieferten.

Makellose Bilanz am dritten Spieltag

Am dritten Spieltag auf der Schwäbischen Alb zeigten die Lindauer Faustballer dann wahre Stärke und meldeten sich eindrucksvoll zurück. Mit zwei überzeugenden 3:0-Siegen in der Langenwandsporthalle in Albstadt-Tailfingen gegen TSV Denkendorf und TSV Oberlenningen setzte das Team ein deutliches Signal an die Konkurrenz und bewies, dass mit den Inselstädtern in dieser Saison doch noch zu rechnen ist. „Die Kombination aus Teamgeist, taktischem Geschick und individueller Klasse zahlte sich aus und katapultierte uns wieder in die oberen Tabellenregionen“, heißt es in der Mitteilung des TSV Lindau.

Nun wollen die Lindauer zeigen, dass das nicht nur eine Eintagsfliege war und am kommenden Sonntag nachlegen. Dabei verfügen sie über den Heimvorteil. So findet der Spieltag am Sonntag in der Sporthalle an der Reutiner Straße in Lindau statt. „Wir wollen an die vergangenen Leistungen anknüpfen und die Erfolgsserie in der Rückrunde fortführen“, so der TSV. Denn mit Allmendingen und Heuchlingen II würden genau die zwei Mannschaften nach Lindau kommen, die es zu schlagen gilt, wenn der Aufstieg in der Landesliga-Hallenrunde 2023/2024 noch einmal ein Thema sein soll. Und damit bringen es die Inselstädter auf den Punkt - nur mit Siegen ist es für den Vierten noch möglich, den beiden Teams gefährlich zu werden. Spielbeginn ist um 10 Uhr. Die Lindauer Faustballer freuen sich, beim Heimspieltag ihre Fans begrüßen zu dürfen und versprechen für das leibliche Wohl sowie gute sportliche Unterhaltung zu sorgen.