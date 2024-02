Lindauer erwarten kampflosen Sieg

Die EV Lindau Islanders rechnen nach der kurzfristigen Absage des Freitagspiels bei den EHF Passau Black Hawks mit einer Spielwertung zu ihren Gunsten. Einzig in dieser Woche wäre im Kalender der Eishockey-Oberliga Süd noch Platz für eine Nachholpartie, aber den Inselstädtern war es nach eigenen Angaben nicht möglich, dafür eine Mannschaft zusammenzubekommen. „Ich habe am Freitag und Samstag noch mit Spielern und ihren Arbeitgebern gesprochen“, wird der Sportliche Leiter Milo Markovic in der EVL-Mitteilung zitiert, „aber für einen der vorgeschlagenen Ausweichtermine am Dienstag und Mittwoch dieser Woche waren keine weiteren Freigaben zu bekommen, zumal die Spieler schon am Freitag für das Auswärtsspiel in Weiden Urlaub nehmen müssen.“

So wurde zwölf Spielern der Antrag verwehrt, nur einem wurde dieser gestattet. „Das ist dann so nicht darstellbar. Wir sind eben einer der Oberligisten, die nicht mit einer Vollprofi-Truppe antreten können, was ja umgekehrt genauso der Fall ist“, betonte Markovic. Ein späterer Nachholtermin war aufgrund des engen Terminplans nicht möglich, da danach bis Ende der Hauptrunde immer bereits Dienstagsspiele angesetzt sind. „Das war nicht richtig durchgedacht“, sagte Lindaus Trainer John Sicinski mit Blick auf die ganzen englischen Wochen zum Schluss der regulären Saison.

Kurzfristige Absage hat finanzielle Folgen

„Es ist aus sportlicher Sicht wirklich schade, denn das Interesse der Vereine muss immer sein, die Spiele möglichst austragen zu können. Auch für uns wäre es wichtig gewesen, zu spielen, da wir unbedingt eine Reaktion auf das Füssen-Spiel zeigen wollten und angesichts von drei Siegen in drei Spielen gegen Passau das auch für möglich hielten“, meinte Markovic. Finanzielle Folgen hat die abgesagte Partie zudem: „Wir müssen die Hälfe der Buskosten bezahlen, denn die Stornierung kam wegen der kurzfristigen Absage zu spät.“

Nun muss der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) entscheiden, wobei die Regularien laut EVL klar sind. In der Oberliga stehen die Vereine in der Bringschuld, eine spielfähige Mannschaft zusammenzustellen und bei Ausfällen zum Beispiel mit Förderlizenz- oder eigenen Nachwuchsspielern aufzufüllen. Krankheiten und Verletzungen fallen nicht unter „höhere Gewalt“ - deshalb ist zu erwarten, dass das Spiel zu Gunsten der Islanders gewertet wird. Für die Mindestspielstärke benötige ein Team lediglich zehn Feldspieler und einen Torwart.

In diesem Zusammenhang waren die Lindauer auch überrascht, dass so kurzfristig abgesagt und bereits ein Nachholtermin genannt wurde, ohne die Rückmeldung der Islanders abzuwarten. „Das war so nicht abgesprochen. Dennoch haben wir alles versucht, um es möglich zu machen, aber es war leider nicht zu schaffen“, so Markovic.

Ohne Nachholspiel darf Lukas Bender nicht in den Play-offs ran

Sofern die Partie in Passau nicht stattfindet, hätte das einen Nachteil für die Islanders. Der erst kürzlich verpflichtete Förderlizenzspieler Lukas Bender (Stammclub Ravensburg Towerstars) wäre in den nachfolgenden Play-offs definitiv nicht spielberechtigt. Hierfür müsste er für die Islanders zehn Partien in der Hauptrunde absolviert haben, ohne das Nachholspiel kann er nun auf neun kommen.

„Ich bin froh, dass wir Lukas überhaupt bekommen haben“, sagte Sicinski nach Benders Debüt beim überraschend klaren 5:1-Heimsieg gegen den SC Riessersee am vergangenen Sonntag. Nach zwei Trainingseinheiten mit dem Team habe er einen ruhigen, abgeklärten Eindruck gemacht. „Er ist groß, läuferisch gut und hat ein gutes Auge. Er kann uns weiterhelfen“, so Sicinski.