Lindauer Eishockeyjugend feiert Siege

Nachdem der Start in das Jahr missglückt war, hatten die Young Islanders nun viel Grund zur Freude. Die U20, die U15 und die U13 waren am vergangenen Wochenende in der Eishockey-Landesliga siegreich. Nur die U17 zog den Kürzeren.

Die U20 von Trainer Spencer Eckhardt zeigte ein solides Spiel gegen den Nachwuchs des Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm. Ein paar Ungereimtheiten in der Organisation führten am Samstag zu einem verspäteten Spielstart. Die Hektik übertrug sich dann auch in die Begegnung, insgesamt aber brachten die sechstplatzierten Lindauer ihre Leistung beim 8:2-Sieg gegen das Schlusslicht der Landesliga aufs Eis. „Gerade mit unserem Minimalkader freut mich das ungemein“, meinte Trainer Eckhardt.

Auch im dritten Saisonspiel gegen den Tabellennachbarn EA Schongau gab es wieder nichts Zählbares für die U17 der Young Islanders. Die Partie endete mit 1:4: „Das Spiel und Ergebnis gehen so in Ordnung, leider sind wir offensiv einfach nicht torgefährlich genug, um solche Spiele für uns entscheiden zu können“, berichtete Coach Martin Mairitsch. Mit acht Zählern rangieren die Lindauer in der Landesliga auf dem letzten Tabellenplatz.

U15 bleibt an der Tabellenspitze

Bei der U15 gab es das zweite Aufeinandertreffen mit dem EV Füssen II. Dank einer guten Torwartleistung fuhren die Lindauer in einer ausgeglichenen Partie einen klaren 9:3-Sieg ein. „Auch wenn unsere Baustellen in der defensiven Zone immer wieder zu Gegentoren führen, so können wir stolz darauf sein, dass jeder für seinen Mitspieler gefightet hat“, sagte Lindaus U15-Trainer Patrick Prell. „Dennoch müssen wir noch konsequenter werden unabhängig vom Ergebnis.“ Durch den Erfolg grüßen die Young Islanders aktuell weiter vom Platz an der Sonne.

Die U13 der Young Islanders duellierte sich mit einem gut aufgelegten Team der EA Schongau, welches körperbetont, aber fair spielte. Es war spannend, doch der Lindauer Nachwuchs hatte auf jedes Tor des Gegners eine Antwort parat und siegte letztlich mit 6:5. „Wir haben eine klasse Charakterleistung gezeigt. Auch wenn es ein enges Spiel war, so können wir stolz sein auf diesen Sieg“, erzählte Coach Marko Sakic, der mit seiner Mannschaft momentan auf Rang drei der Landesliga steht.

In der U11 gab es das Rückspiel in Ulm. Die Young Islanders durften aufgrund einer Ausnahmegenehmigung mit elf Spielern antreten und waren deshalb in einer Reihe immer in Unterzahl. Nach einem schnellen Rückstand war das Team souveräner unterwegs. „Auch wenn die Umstände eher widrig waren, so bin ich stolz, wie wir unsere Leistung doch noch aufs Eis bringen konnten“, so Eckhardt.

Beim U9-Turnier in Türkheim startete für den Lindauer Nachwuchs die Rückrunde mit drei engen Spielen. Gegen Türkheim, Kaufbeuren und Pfronten entwickelte sich ein guter Schlagabtausch. „Daran können wir anknüpfen“, betonte Sakic.