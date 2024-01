Lindauer E-Jugenden erkämpfen sich zweite Plätze

Das Jahr 2024 hat für die E-Jugend der SpVgg Lindau mit einem Erfolg beim Internationalen Hallenturnier in Hard in Österreich begonnen. Sowohl die E1 als auch die E2 sicherten sich jeweils den zweiten Platz in ihren Jahrgangsgruppen.

„Die Mannschaften lieferten spannende und hart umkämpfte Spiele, die von großem Teamgeist und Einsatz geprägt waren“, heißt es im Bericht der SpVgg. „Die Spieler der E1 und E2 zeigten nicht nur ihre fußballerische Klasse, sondern bewiesen auch, dass sie in der Lage sind, unter Druck zu bestehen und das Beste aus jeder Spielsituation herauszuholen.“

Motiviert in die nächsten Aufgaben

Im Verein herrscht Freude und Stolz über diese starken Platzierungen. Die Trainer, Spieler und Eltern seien motiviert, diese positive Dynamik in die kommenden Spiele und Herausforderungen mitzunehmen.

Die Trainer, Spieler und Eltern können auf eine erfolgreiche Turnierteilnahme zurückblicken und sind motiviert, die positive Dynamik in die kommenden Spiele und Herausforderungen mitzunehmen.