Die Teillegalisierung von Cannabis steht kurz bevor. Ab April soll eine Gesetzesänderung in Kraft treten, die sogenannte „Cannabis-Social-Clubs“ (CSC) erlaubt. Diese können dann Cannabis kontrolliert an ihre Mitglieder abgeben. Ein Club will sich auch in Lindau niederlassen. Die Vorbereitungen stocken aber.

Sabine Gallinat und Siegbert Fertig haben den „CSC Bodensee“ gegründet. Gallinat ist Vorstand, Fertig der Kassenwart. Mitglieder habe der Verein noch keine, dafür aber etwa 150 Interessenten, sagt Fertig. Darunter seien nicht unbedingt die „Klischee-Kiffer“, sondern auch zwei über 80-Jährige, sagt Gallinat. „Die kommen immer wieder und fragen, wann es los geht.“

Das ist die Frage, die sich viele Menschen in Deutschland stellen. Der Bundestag stimmte für den Gesetzesentwurf. Jetzt muss er noch durch den Bundesrat. Danach müssen die Länder das Gesetz umsetzen. Stichtag soll der erste April sein. Doch die bayerische Landesregierung will es Konsumenten laut Medienberichten so schwer wie möglich machen.

CSU-Stadtrat sieht Legalisierung kritisch

Dazu gehören engmaschige Kontrollen durch die Behörden und viel bürokratischer Aufwand. „Uns ist klar, dass wir beobachtet werden“, sagt Gallinat. Sollten die behördlichen Kontrollen in Bayern zu streng werden, hat der CSC-Bodensee bereits eine Alternative. „Es gäbe die Möglichkeit nach Kressbronn zu gehen“, sagt Gallinat. Jenseits der Landesgrenze zu Baden-Württemberg sei die Politik deutlich liberaler, sagt Fertig.

Für Stadtrat Thomas Hummler von der CSU ist die Legalisierung ein „schwieriges Kapitel“. Einem „verantwortungsvollem Konsum bei Erwachsenen“ will er zwar nicht im Weg stehen. Für ihn steht aber bei der Gesetzesänderung vor allem die Jugend im Vordergrund.

„Wir haben schon so viele Probleme, um die man sich kümmern müsste.“ Er weist auf Zucker, Tabak und Alkohol hin, die er „Volksgesundheitsdrogen“ nennt. „Wo fangen wir an und wo hören wir auf“, fragt Hummler. Er glaubt, dass Jugendliche bereits jetzt „alles“ bekommen können. „Der Schwarzmarkt wird weiter existieren“, sagt er.

Qualität der Produkte

Das sehen die Gründer des CSC-Bodensee ähnlich. Der Unterschied sei aber, dass die Qualität ihrer Produkte höher sein soll, als auf dem Schwarzmarkt. Kontrollen und strenge Qualitätssicherung sollen das in Zukunft sicherstellen.

Außerdem soll der berauschende THC-Anteil in den Blüten deutlich gesenkt werden. „Wir würden uns bei etwa zehn Prozent bewegen“, sagt Fertig. Zum Vergleich: Der jetzige Anteil auf dem Schwarzmarkt sei teilweise doppelt so hoch.

Wir würden gerne in die Vollen gehen. Siegbert Fertig

„Das Zeug hat sich verändert“, meint auch Gallinat, die selbst sagt, nie konsumiert zu haben. Mittlerweile würden dem Cannabis Stoffe zugemischt, die gefährlich seien und eine Abhängigkeit fördern.

In ihrem Laden in der Cramergasse verkaufen die beiden Hanf-Produkte. Von Kleidung bis Bücher über den richtigen Anbau findet man in der Tea-House Company 420 fast alles - aber keine Blüten. „Wir würden gerne in die Vollen gehen“, sagt Fertig. So lange das Gesetz aber nicht in Kraft getreten ist, bleibt der Anbau weiter illegal.

Siegbert Fertig und Sabine Gallinat sind die Gründer des Cannabis-Social-Clubs Bodensee. (Foto: Falk Böckheler )

Der CSC soll mit dem Laden ohnehin nichts zu tun haben. Anfangs planten die zwei einen Coffee-Shop nach niederländischen Vorbild zu eröffnen und Blüten in ihrem Laden zu verkaufen. Das lässt die Gesetzesänderung aber nicht zu. Deshalb wollen Gallinat und Fertig beides räumlich voneinander trennen.

Keine Gewinne mit Cannabis

Zukünftig darf ein CSC Cannabis an- und abbauen, sowie kontrolliert an seine Mitglieder abgeben. Für den Standort der Plantagen hätten Gallinat und Fertig bereits Ideen. Dafür müsste ein Sicherheitskonzept erarbeitet werden. „Da sind wir schon dran“, sagt Gallinat. Konkreter können sie aber nicht werden.

Wichtig ist, dass sich der Club nicht an Gewinnen orientiert. Es gelte das Prinzip der „Eigenwirtschaftlichkeit“, sagt Fertig. Das bedeutet, dass der Verein nur die Kosten decken darf. Gewinne mit Cannabis zu erwirtschaften bleibt illegal.

Wer Cannabis bekommen kann

Trotzdem sollen Erwachsene künftig gegen Geld Cannabis erwerben können. „Man zahlt dann pro Gramm einen bestimmten Preis“, sagt Gallinat und spielt direkt auf die laufenden Kosten einer Plantage an. Die sollen durch die Abgabe an Mitglieder gedeckt werden.

Mitglied könne, nach einer entsprechenden Altersprüfung, jeder ab 18 Jahren werden. Dann könnte man auf legalem Wege Cannabis erwerben. Schon jetzt ist die Abgabe durch Apotheken in medizinischen Fällen erlaubt.

Für den CSC-Bodensee stehe das menschliche Miteinander aber ebenfalls im Vordergrund. „Dafür steht ja ’Social’ in Cannabis-Social-Club“, sagt Fertig. Sie wollen Menschen eine Möglichkeit geben eine Leidenschaft für die Pflanze zu entwickeln.