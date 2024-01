Jede Menge Traktoren tuckern am Freitagmorgen durch Lindau in Richtung Mc Donalds. Zu der Protestaktion wird auch Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erwartet. Was sonst noch geplant ist.

Wir werden mit voller Energie durchziehen. Ralf Arnold

Der Bayerische Bauernverband organisierte eine große Protestaktion. „Wir werden mit voller Energie durchziehen“, kündigte der Kreisobmann des Bauernverbands im Landkreis Lindau, Ralf Arnold, bereits im Vorfeld an.

Mit Bannern an den Traktoren machen die Bauern auf ihre Situation aufmerksam. (Foto: Timo Schoch )

Der BBV-Kreisverband hatte rund 200 Fahrzeuge zur Demonstration angemeldet. Neben Traktoren sind auch andere Fahrzeuge dabei - zum Beispiel Lastwagen. „Unsere zentralen Anliegen sind der Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung. Es gibt aber auch andere Branchen, die unzufrieden sind. Zum Beispiel Fuhrunternehmen“, erklärte Arnold. Die Traktoren waren mit Bannern und Plakaten ausgestattet.

Nach dem Start am Lindauer Mc Donalds geht es zunächst auf die Insel. Dort dreht die Fahrzeugschlange um. Über den Berliner Platz und Schönbühl geht es dann weiter auf die B12. Über Rothkreuz und Hergensweiler rollt die fahrende Kundgebung in Richtung Hergatz. Ziel ist dort das Gelände der Futtertrocknung, das an der Bundesstraße liegt. Dort findet gegen 12.05 Uhr die Kundgebung statt.

Der Artikel wird aktualisiert.