Lindauer B-Jugend-Handballer holen die Meisterschaft

Die Handballer der männlichen B-Jugend des TSV Lindau haben den Meistertitel errungen. Mit einer beeindruckenden Leistung und unermüdlichem Einsatz haben die jungen Spieler, unter der Leitung ihres Trainerteams Elias Bräu und Alexander Tränkle, die Saison in der Bezirksklasse ohne Punktverlust dominiert und sich so verdient den ersten Platz gesichert.

„In packenden Spielen und knappen Entscheidungen haben die Spieler gezeigt, was in ihnen steckt. Mit Teamgeist, Kampfgeist und einer gehörigen Portion Talent haben sie sich gegen starke Konkurrenten durchgesetzt und sich so den Weg zum Meistertitel geebnet“, heißt es in der Mitteilung des TSV Lindau. „Die Freude und der Stolz über diesen Erfolg sind bei der gesamten Mannschaft, den Trainern und den Fans spürbar. Der Meistertitel ist nicht nur eine Belohnung für harte Arbeit und Training, sondern auch eine Bestätigung für die Leidenschaft und das Engagement, das die Handball-B-Jugend in der Bezirksklasse in jede Trainingseinheit und jedes Spiel gesteckt hat.“

In ihrem letzten Ligaspiel am vergangenen Sonntag hat der TSV die HSG Illertal zu Hause mit 26:22 besiegt. Zwölf und damit die meisten Tore markierte Paul Kobelke. Zur Halbzeit hatte es noch 10:10 gestanden.