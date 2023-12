Lindauer Aufholjagd bleibt unbelohnt

Weiterer Rückschlag im Kampf um die Play-offs: Die EV Lindau Islanders mussten sich am Samstagabend in der Eishockey-Oberliga Süd beim SC Riessersee mit 4:5 (1:3, 0:2, 3:0) geschlagen geben und liegen nun neun Punkte hinter dem Team aus Garmisch-Partenkirchen. „Zumindest hat die Mannschaft im dritten Drittel Charakter und Stolz gezeigt“, meinte EVL-Trainer John Sicinski. Er kritisierte allerdings auch stark die 40 Minuten, in denen die Islanders über weite Strecken enttäuschten. „Das war zu wenig und zu spät. Wir haben wieder unsere zwei Gesichter gezeigt“, sagte der 49-jährige Deutsch-Kanadier. Die Analyse von Riessersees Trainer Pat Cortina fiel sehr ähnlich aus, trotz des schwachen Schlussdrittels durfte er sich immerhin mit den drei Punkten trösten.

Spiele der Islanders haben in dieser Saison einen hohen Unterhaltungscharakter: Es fielen bisher immer mindestens drei Tore. Auch in den vergangenen Tagen schepperte es ordentlich. Die vergangene Partie am Donnerstagabend endete allerdings zu Ungunsten der Lindauer. Vor 1192 Zuschauern - Saison-Rekordkulisse in der BPM-Arena - verloren die Inselstädter mit 3:4 gegen den Höchstadter EC. Umso wichtiger war die Partie am Samstagabend beim SC Riessersee. Ein Gegner mit einem klangvollen Namen, vor gut einer Woche feierte der Sportverein aus Garmisch-Partenkirchen sein 100-jähriges Jubiläum. Zwischen 1927 und 1981 gewann der aktuelle Tabellensechste der Oberliga Süd zehnmal die deutsche Meisterschaft.

SC Riessersee nutzt die erste Überzahl aus

Zum Jahresabschluss kamen 2130 Zuschauer ins Olympia-Eissport-Zentrum - und sie sahen schnell Tore. Per Doppelschlag stellten die Gastgeber auf 2:0. Einen schönen Angriff über Lubor Dibelka und Alec Zawatsky vollendete Connor Graham zum 1:0 (7.). Es war ein Überzahltor, nachdem Damian Schneider wegen eines Bandenchecks zwei Minuten auf der Strafbank Platz nehmen musste - Sicinski sprach im Anschluss von einer „fragwürdigen Strafe“. Und nicht einmal eine Minute später fälschte Anselm Gerg einen Schuss von Robin Veber zum 2:0 ab (8.). Ein denkbar ungünstiger Start für die Lindauer und Goalie Dieter Geidl, der nach einer Sperre wegen Kopfstoßes wieder ins Tor zurückkehrte. Danach zeigten sich Gäste vom Bodensee in der Offensive. Andreas Farny hätte auf Zuspiel von Nicolas Strodel schon den Anschlusstreffer erzielen können. Aber Andreas Mechel roch den Braten (13.). Der 32-jährige Goalie des SCR musste eine Minute später aber doch hinter sich greifen. Vincenz Mayer legte perfekt auf Schneider rüber - und der erzielte sein elftes Saisontor (14.). Von dem Gegentreffer ließen sich die Gastgeber aber nicht aus dem Konzept bringen. Jan Pietsch stellte 41 Sekunden danach wieder den alten Abstand her. Sein Schuss wurde noch von Adriano Carciola abgefälscht. Strodel ließ nach einem guten Zusammenspiel den erneuten Anschluss für Lindau liegen. Mit 3:1 für Riessersee ging es in die erste Drittelpause.

Die Islanders waren nicht mit ihrer besten Mannschaft angetreten. Marc Hofmann und Daniel Stiefenhofer fehlen schon länger verletzt, außerdem reichte bei den fraglichen Christian Obu und Walker Sommer nicht für einen Einsatz. Und dennoch war das Bild im zweiten Drittel sehr enttäuschend. Riessersee dominierte Lindau nun nach Belieben. „Sie haben uns 40 Minuten kontrolliert“, gab Sicinski zu. Curtis Roach staubte nach einer Parade von Geidl zum 4:1 ab (24.). Etwas glücklich war dann die Entstehung des 5:1 - zugleich der zweite Überzahltreffer der Gastgeber. Quirin Bader gab dem Puck nach einem Schuss von Gerg eine entscheidende Richtungsänderung (30.). Eine wirkliche Schuld hatte Geidl nicht, trotzdem wechselte ihn Sicinski gegen Förderlizenzspieler Keanu Salmik aus. „Ich war der Meinung, wir haben Dieter Geidl im Stich gelassen. Ich wollte ihn schützen“, begründete Sicinski. Der 18-jährige Goalie vom ESV Kaufbeuren, der gegen Höchstadt eine unglückliche Figur abgab, war sofort hellwach. Unter anderem lenkte er einen Penalty von Dibelka ans Gebälk (39.).

Doppelschlag macht es nochmal spannend

Zu diesem Zeitpunkt hätte sich kaum einer vorstellen können, dass diese versäumte Chance den Gastgebern beinahe wehgetan hätte. Aber tatsächlich wäre es beinahe so gekommen. Lindau, aus krankheitsbedingten Gründen ab dem dritten Drittel ohne den Freiburger Förderlizenzspieler Marcus Gretz, legte nun den Vorwärtsgang ein. Adriano Carciola läutete mit einem starken Schuss zum 2:5 (43.) die Aufholjagd ein. Farny schnappte sich dann in der 45. Minute einen freiliegenden Puck und überwand Mechel. Nur noch 3:5 - und Riessersee bekam nun viele Strafen aufgebrummt. Lindau war über sieben Minuten in Überzahl, etwas mehr als zwei Minuten sogar mit zwei Mann mehr auf dem Eis. Aber die Gäste produzierten nicht allzu viel, was Sicinski im Nachgang auch auf der SpradeTV bemängelte. Zum Schluss ging der EVL-Trainer ins Risiko und ersetzte Salmik durch einen Feldspieler. Das wurde durch das 4:5 durch Zachary Kaiser belohnt (60.), SCR-Goalie Mechel schlug danach wutentbrannt seinen Schläger an den Pfosten. In den restlichen 37 Sekunden passierte aber nichts mehr, die drei Punkte blieben in Garmisch-Partenkirchen. Salmik hatte sich überhaupt nichts vorzuwerfen, seine Paraden bildeten die Grundlage, um es überhaupt noch einmal spannend zu machen. „Er hat seinen Job wirklich gut gemacht“, lobte Lindaus Trainer das junge Talent.

Die Lindauer haben nun zwei Tage Pause, bevor sie am Dienstag um 19.30 Uhr im ersten Spiel des neuen Jahres den Tabellenführer Blue Devils Weiden empfangen. Drei Tage später gastiert der Tabellenneunte bei den drittplatzierten Heilbronner Falken (Freitag, 19.30 Uhr). Beide Spiele werden live auf SpradeTV übertragen.

Oberliga Süd, 30. Spieltag: SC Riessersee – EV Lindau Islanders 5:4 (3:1, 2:0, 0:3). – Tore: 1:0 (06:47 ÜZ) Connor Graham (Zawatsky, Dibelka), 2:0 (07:31) Anselm Gerg (Veber), 2:1 (13:09) Damian Schneider (Mayer), 3:1 (13:50) Jan Pietsch (Dibelka), 4:1 (23:08) Curtis Roach (Dibelka), 5:1 (29:42 ÜZ) Quirin Bader (Gerg), 5:2 (42:52 ÜZ) Adriano Carciola (Strodel, Mayer), 5:3 (44:15) Andreas Farny (Dosch, Raaf-Effertz), 5:4 (59:23) Zachary Kaiser (Carciola) – Strafen: Riessersee 16 Minuten, Lindau 8 Minuten – Zuschauer: 2130.