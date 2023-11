Lindauer Apotheker demonstrieren mit

Der November ist der bundesweite Protestmonat der deutschen Apotheken. An insgesamt vier Terminen werden regional Demonstrationen organisiert, am Mittwoch, 22. November, ist dies die Region Süd mit Bayern und Baden-Württemberg, die sich zur zentralen Kundgebung in Stuttgart trifft. Die Apotheken in und um Lindau bleiben daher an diesem Tag geschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Lindauer Löwen-Apotheke.

„Wir protestieren gegen die zerstörerische Gesundheitspolitik des Herrn Lauterbach, welche Apotheken kaputt spart und damit die Arzneimittelversorgung in Deutschland massiv gefährdet. Die Apotheken in Deutschland sind Arbeitgeber für rund 160.000 Menschen“, heißt es weiter.

Bereits jetzt hätten Apotheken laut Mitteilung unter anderem an folgenden Punkten zu leiden: „Dramatischer Fachkräftemangel, welcher auch die Gesundheitsbranche stark belastet. Extreme Lieferengpässe bei Medikamenten, bedingt durch die verfehlte Sparpolitik des Bundes und der Krankenkassen. Überbordende Bürokratie, die ein normales Arbeiten, vor allem in Verbindung mit Lieferengpässen und Fachkräftemangel kaum mehr möglich macht. Nicht funktionierende Digitalisierung, die obwohl in der Praxis derzeit nicht praktikabel anwendbar, jetzt auf Gedeih und Verderb durchgedrückt werden soll und vor allem der Kontrolle und Durchleuchtbarkeit von Patienten, Ärzten und Apothekern dienen soll. Eine seit über zehn Jahren unveränderte Vergütung der Apotheken, welche dringend an die Kostenentwicklung und die Inflation angepasst werden muss.“

Die Versorgung der Bevölkerung mit dringend benötigten Medikamenten sei an den Protesttagen durch die jeweilige Notdienst-Apotheke gesichert, heißt es abschließend.