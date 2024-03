Lindauer Abendmarkt startet wieder

Freundinnen und Freunde des Abendmarktes können sich freuen: Ab Mittwoch, 3. April, geht es wieder los, dann kann man auf dem Lindauer Abendmarkt genießen und flanieren, Leute treffen und regionale Produkte einkaufen und all das vor der Kulisse am Kleinen See. Dies teilt das Kulturamt der Stadt Lindau mit.

Seit 2022 veranstaltet das Lindauer Kulturamt (Abteilung Events) den Abendmarkt. In kürzester Zeit habe er eine große Fangemeinde gewonnen, heißt es in der Mitteilung weiter. Immer mittwochs kann man ab 3. April bis Ende September regionale Produkte genießen, frisches Obst und Gemüse einkaufen und Bekannte treffen und dabei den Sonnenuntergang am Kleinen See (unterhalb des Therese-von-Bayern Platzes), also bei der Inselhalle, genießen. Die Öffnungszeiten des vergangenen Jahres haben sich bewährt und bleiben von 17 bis 21.30 Uhr. Unter den etwa 20 Marktständen werden zum Beispiel Anbieter für heimische Bodenseeweine, Fisch, italienische Feinkost und Antipasti sein, aber auch für Obst, Gemüse und Brot.

Der Samstagsmarkt vor der Inselhalle findet weiterhin immer samstags von 7 bis 13.30 Uhr (ganzjährig) statt.