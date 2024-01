Lindau will Instandhaltungen künftig besser planen

Ob Hoyerbergschlössle oder Villa Schnakenburg, die Instandhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude sorgte nach Angaben der Stadt Lindau in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen und kritische Rückfragen. Nun stünden bei den städtischen Gebäuden in den nächsten Jahren zusätzliche große Herausforderungen an, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Um die anstehenden Aufgaben bewerkstelligen zu können, solle künftig ein verbindliches Instandhaltungsmanagement für städtische Gebäude mehr Planungssicherheit bieten. Herausfordernd sei, dass die Bewirtschaftung der städtischen Immobilien organisatorisch auf verschiedene Ämter aufgeteilt ist. Die zahlreichen Schnittstellen machten Abstimmung und Kommunikation aufwändig. Deshalb solle dieser Bereich in der Stadtverwaltung weiterentwickelt werden.

In Detailarbeit habe die Abteilung Hochbau des Bauamts der Stadt Lindau jetzt eine umfassende Datengrundlage erstellt, die alle städtischen Liegenschaften analysiert, bewertet und die Ergebnisse grafisch aufbereitet. Die erarbeitete „Prioritätenliste“ soll die Funktion der Gebäude darstellen und verdeutlichen, bei welchen Gebäuden Handlungsbedarf besteht.

Die Prioritätenliste solle für zukünftige Projektentscheidungen und für die organisatorische Weiterentwicklung verwendet werden. Dafür hat das Bauamt die städtischen Objekte in fünf Kategorien eingeteilt - von umfassenden Sanierungsprojekten mit großem Umfang bis hin zu Gebäuden ohne akuten Handlungsbedarf.

Die Kategorisierung der einzelnen Liegenschaften stelle das Bauamt in der öffentlichen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Donnerstag, 11. Januar, ab 16:30 Uhr vor. Es handelt sich um den Nachholtermin der krankheitsbedingt abgesagten Sitzung im Dezember. In der Sitzung soll der Bau- und Umweltausschuss auch beschließen, ob die Neukonzeption und die Gesamtsanierung der Schulbauprojekte Mittelschule, Grundschule Hoyren und Grundschule Aeschach die höchste Priorität erhalten und ob der Zustand der Dächer und Dachstühle des Zeughaus und des Stadttheaters erhoben werden soll, um die Dringlichkeit einzuordnen.