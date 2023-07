Wo gibt es noch Bauplätze in Lindau und den Gemeinden? Wir haben nachgefragt.

Lindau: Bereits im Bau ist das Vier–Linden–Quartier (414 Wohneinheiten, davon 136 gefördert), für die Kemptener Straße 6 (15 Wohneinheiten) ist der Bebauungsplan abgeschlossen. Baurecht gibt es auch für das Obere Rothenmoos (60 Wohnungen und 40 Häuser). Für Stadtgärtnerei (73) Steigareal (67), Inselbräupark (250) und Dreierstraße 9 (17) ist der Bebauungsplan soweit vorbereitet, dass das Verfahren unmittelbar bevorsteht, schreibt das Lindauer Bauamt.

Vorbereitet werde derzeit auch der Bebauungsplan südlich Schloss Moos (40—50 WE), mittelfristig sollen auf der Hinteren Insel (Bahnflächen und Grundstück M 1) 380 Wohneinheiten und am ehemaligen Bauhof 150 bis 200 entstehen.

Warum es in Nonnenhorn vorerst keine weiteren Baugebiete gibt

Nonnenhorn: Im neuesten Baugebiet „Im Ängerle“ seien noch drei bis vier Bauplätze unbebaut, aber bereits verkauft. „Weiter Baugebiete sind derzeit nicht angedacht“, schreibt Bürgermeister Rainer Krauß. Im Bereich „Halde–West“ werde derzeit nicht weitergemacht, da Nonnenhorn von der Infrastruktur her (Schule/Kindergarten) an seine Grenzen stoße.

Bei einer Gemeindegröße von derzeit 1800 Einwohnern habe ein Baugebiet mit 40 oder 50 Einheiten starke Auswirkungen auf das Zusammenleben im Dorf. „Da sehen wir eine Gefahr von unerwünschten Auswirkungen, deshalb haben wir die Planungen für weitere Baugebiete erstmal auf Eis gelegt.“

Im Dorf selber gebe es noch eine ganze Reihe von Baulücken, diese seien ohne Bebauungsplan bebaubar. Sie sind im Normalfall im Familienbesitz und werden „vorgehalten“, wenn Kinder oder Enkel der Eigentümer bauen wollen. Die genaue Anzahl könne aber nicht beziffert werden.

In Sigmarszell gibt es noch zwei Baugebiete

Sigmarszell: In den Baugebieten „Sonnalpstraße“ in Niederstaufen und „An der Wiesenstraße“ in Schlachters gab es noch jeweils einen Bauplatz, die in der nächsten nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vergeben werden.

Das Baugebiet „Sulzerwiese II“ in Niederstaufen mit 14 Bauplätzen wird erst in einigen Jahren folgen, „da wir für dieses noch eine zusätzliche zukunftsweisende Verkehrserschließung planen“, schreibt Bürgermeister Jörg Agthe. Das Baugebiet „Witzigmänn–Egghalden“ (18 Bauplätze) werde voraussichtlich Ende des Jahres 2023 oder Anfang des Jahres 2024 ausgeschrieben.

Ansonsten gebe es nur noch unbebaute Grundstücke, die im Privateigentum von Bürgern liegen.

Warum Baugebiete auf Eis gelegt werden

Hergensweiler: Nachdem das Baugebiet Panoramaweg–Montfortstraße abgeschlossen ist, seien laut Bürgermeister Wolfgang Strohmaier weitere Baugebiete zurzeit nicht geplant. Es gebe aber bebaubare Grundstücke, die sich in Privateigentum befinden.

Weißensberg: Der Gemeinderat habe aufgrund der stark gestiegenen Baupreise im vergangenen Jahr entschieden, das Projekt Neue Ortsmitte Weißensberg „bis auf weiteres auf Eis zu legen“, schreibt Bürgermeister Hans Kern. „Aufgrund der massiv gestiegenen Baukosten von zirka 28 Prozent in den letzten zwei Jahren wäre das Ziel der Gemeinde, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, definitiv nicht erreicht worden.“ Der Bebauungsplan sehe vier Baufenster für Mehrfamilienhäuser mit zirka jeweils acht bis zehn Wohnungen vor.

Auf Seiten der Gemeinde gebe es zwar noch potenzielle Grundstücksflächen. „Diese werden jedoch derzeit nicht in Bauland umgewandelt“, so Kern weiter.

Geht die Nachfrage zurück?

Achberg: Im Baugebiet „Wolfsgrube“ seien aktuell noch drei Bauplätze frei, schreibt Bürgermeister Tobias Walch. Die übrigen sechs sind verkauft. Im Baugebiet „Gartenstraße“ sind die Erschließungsmaßnahmen weitgehend abgeschlossen, die Grundstücke seien damit baureif. „Mit der Vergabe haben wir noch nicht begonnen, die Grundstücke in der Wolfsgrube sollen zuerst verkauft werden“, sagt Walch. Der Gemeinde gehören in der Gartenstraße zwölf Grundstücke (eines ist für den sozialen Wohnungsbau reserviert), acht sind in Privateigentum.

Weitere konkrete Planungen für Baugebiete gebe es derzeit nicht. Da die Gemeinde ohnehin jährlich nur sehr wenige Grundstücke vergebe und diese auch nur mit Einkommens– und Vermögensgrenzen sowie einem Punktekatalog, spüre die Gemeinde eine veränderte Nachfrage nicht sehr. Trotzdem sagt Walch: „Der Eindruck ist aber durchaus auch bei uns so, dass die Nachfrage derzeit zurückgeht.“