Lindau steckt Prügel ein

Eine üble Niederlage kassierten am Dienstagabend die EV Lindau Islanders in der Eishockey-Oberliga Süd. Im gut besuchten Heimspiel gegen den übermächtigen Tabellenführer Blue Devils Weiden unterlagen die Inselstädter in der BPM-Arena vor 996 Zuschauern aufgrund eines überaus deutlichen Schlussdrittels mit 2:9 (2:3, 0:2, 0:4).

„Kurz und knapp: Das war ein Zwei- oder Drei-Klassen-Unterschied“, sagte EVL-Trainer John Sicinski, der sich auf der SpradeTV-Pressekonferenz total niedergeschlagen gab. „Deprimierend, wir haben keine Bindung zum Spiel gefunden. Wir waren ständig im eigenen Drittel. Das tut weh, das ist bitter.“ Den 49-jährigen Deutsch-Kanadier beschäftigte vor allem auch die Höhe der Niederlage. Sebastian Buchwieser, Weidens Trainer und Ex-Lindau-Coach, sagte zuvor, dass es letztlich „egal“ sei, ob es 2:5 oder 2:9 ausgeht - dem widersprach Sicinski. „Für mich ist das ein Riesenunterschied“, betonte er. „Weiden ist nicht unser Maßstab, aber trotzdem so unterzugehen: Das war deprimierend, tut mir leid.“

Neun verschiedene Weidener treffen

Weiden schraubte das Ergebnis im dritten Drittel deutlich nach oben. „Wir sind froh, dass wir ein paar Tore schießen und einige Spieler, die nicht so oft treffen, Selbstvertrauen tanken konnten“, sagte Buchwieser. Mit Tyler McPhee Ward (8.), David Elsner (9.), Tomas Rubes (18.), Neal Samanski (26.), Robert Hechtl (31.), Vladislav Filin (45.), Luca Gläser (46.), Alessandro Schmidbauer (49.) und Adam Schusser (58.) trugen sich insgesamt neun verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein.

Die Islanders nahmen sich eigentlich vor, die Niederlage in Grenzen zu halten. „Wir wollten im letzten Drittel mit allem dagegenhalten, am Ende stehen da ein Torschussverhältnis von 15:3 und 4:0 Gegentore“, haderte Sicinski. Sein Team hielt letztlich nur in den ersten 20 Minuten einigermaßen mit. „Im ersten Drittel war es noch ein ausgeglichenes Spiel. Lindau hatte auch ein paar gute Chancen, die Tore resultierten aus Unachtsamkeiten bei uns“, analysierte Buchwieser. Beim 1:2 antizipierte Louis Majher die Situation sehr gut und fing einen Pass ab. Nach einem Zusammenspiel mit Patrick Raaf-Effertz gelang dem Förderlizenzspieler von den U20 der Schwenninger Wild Wings sein erstes Profitor (15.). Nicolas Strodel erzielte mit einem starken Schuss zwei Sekunden vor der ersten Drittelpause das 2:3 - es war der achte Saisontreffer des 25-Jährigen (20.).

Trainingsfreier Tag soll bei Verarbeitung helfen

Im Endeffekt steckte Lindau aber Prügel ein, ein Grund dafür waren mehrere individuelle Patzer. Wie zum Beispiel vor dem 0:2, als EVL-Goalie Dieter Geidl dem Weidener Torschützen Elsner den Puck auflegte. Gezeichnet davon wollte sich Sicinski am Dienstagabend nicht mit dem nächsten Auswärtsspiel bei den Heilbronner Falken (Freitag, 19.30 Uhr, live bei SpradeTV) befassen. „Ich mache mir jetzt keine Gedanken über Heilbronn. Ich muss es verdauen“, sagte Sicinski. Mittwoch war trainingsfrei, „hoffentlich bringt es den Jungs etwas, dass sie komplett vom Stadion weg sind.“

Oberliga Süd, 31. Spieltag: EV Lindau Islanders – Blue Devils Weiden 2:9 (2:3, 0:2, 0:4). – Tore: 0:1 (07:10) Tyler McPhee-Ward (Filin, Samanski), 0:2 (08:15) David Elsner (Gläser, Rubes), 1:2 (14:40) Louis Majher (Raaf-Effertz), 1:3 (17:54) Tomas Rubes (Schmidbauer, Schusser), 2:3 (19:58) Nicolas Strodel (Mayer, Gretz), 2:4 (25:46 ÜZ) Neal Samanski (McPhee-Ward, Davis), 2:5 (30:55) Robert Hechtl (Voit), 2:6 (44:54) Vladislav Filin, 2:7 (45:39) Luca Gläser (Rubes, Schusser), 2:8 (48:32) Alessandro Schmidbauer (McPhee-Ward, Samanski), 2:9 (57:57) Adam Schusser (Rubes) – Strafen: Lindau 2 Minuten, Weiden 4 Minuten – Zuschauer: 996.