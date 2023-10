Lindau sichert sich auf der Goalie-Position ab

Vorsicht ist besser als Nachsicht: Getreu diesem Motto sind die Verantwortlichen der EV Lindau Islanders nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden, um einen Torhüter-Engpass wie in der vergangenen Saison zu vermeiden. Aus diesem Grund wurde mit dem Deutsch-Tschechen Matous Liemann ein junger Goalie verpflichtet, der das Duo um Dieter Geidl und Dominik Hattler ergänzen soll.

„Wir haben den Markt die ganze Zeit beobachtet, da wir nicht erneut in die gleiche Problematik wie letztes Jahr auf der Torhüterposition kommen wollten. Mit Matous haben wir einen jungen, talentierten und agilen Torhüter verpflichtet, der dieses Wochenende zur Mannschaft gestoßen ist“, wird Milo Markovic, der Sportliche Leiter der Lindauer, in der Vereinsmitteilung am Samstag zitiert.

Ausgebildet bei Sparta Prag

Der 20 Jahre alte Torhüter Matous Liemann wechselt aus der U20 von Sparta Prag (Tschechien) zu den EV Lindau Islanders und wird am Bodensee somit seine erste Profistation im Seniorenbereich haben. In diesem Zug soll der junge Goalie im Training und den Spielen von Geidl und Hattler lernen und so seine Erfahrungen im Oberligateam sammeln. In der Hoffnung, dass er einen ähnlichen Verlauf nimmt wie Geidl, mit dem Liemann auch einen Landsmann hat, der ihm die Eingewöhnung in Lindau sicherlich entsprechend einfacher macht. Das Goalie-Trio wird noch von Timo Polzer aus der eigenen Jugend ergänzt, der als vierter Torwart für die Lindauer lizensiert ist.

Aktueller Kader der EV Lindau Islanders für die Saison 2023/2024: Tor: Dieter Geidl (Neu: ESV Kaufbeuren), Dominik Hattler (Vertrag verlängert), Matous Liemann (Neu: Sparta Prag U20), Timo Polzer (eigene Jugend); Verteidigung: Eric Bergen (Vertrag verlängert), Fabian Birner, Matthieu Desautels (Neu: HC Varese/Italien) Raphael Grünholz (Vertrag verlängert), Maximilian Miller (Neu: Höchstadt Alligators), Patrick Raaf-Effertz (Vertrag verlängert), Daniel Stiefenhofer (Vertrag verlängert), Robin Wucher (Vertrag verlängert); Sturm: Adriano Carciola (Neu: HC Landsberg Riverkings), Alexander Dosch (Vertrag verlängert), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Marc Hofmann (Vertrag verlängert), Zachary Kaiser (Neu: Trois-Riviéres Lions (Kanada)), Vincenz Mayer, Damian Schneider, Nicolas Strodel (Neu: HC Landsberg Riverkings), Corvin Wucher (Vertrag verlängert), Walker Sommer (Neu: HC Landsberg Riverkings), Marvin Wucher (Vertrag verlängert); Trainer: John Sicinski (Vertrag verlängert).