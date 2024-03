Die aktuelle Folge des Lindau-Podcast beschäftigt sich mit dem weißen Kästchen, das am Freitag, 23. Februar, an eine Mauer nahe des Lindauer Inselbahnhofs angebracht wurde. Bei dem Großeinsatz wurde das Gebiet rund um den Inselbahnhof großräumig abgesperrt. Die Auflösung des Falls war kurios.

Kästchen sorgte für viel Aufregung

Ein weißes Kästchen hat in der vergangenen Woche für viel Aufregung in Lindau und auch in Aulendorf gesorgt. Ein Beschäftigter eines Subunternehmens der Deutschen Bahn befestigte das Kästchen an eine Mauer des Inselbahnhofs mit Panzertape. Offenbar war dem Mann nicht bewusst, welche Wellen das auslösen würde. Er löste damit einen Großeinsatz der Polizei aus, Sprengstoffexperten reisten extra aus München an und öffneten das Kästchen.

Nach einigen Tagen stellte sich heraus, dass das Kästchen legal angebracht wurde. Über den Großeinsatz, die Tage und die anschließenden Recherchen der „Lindauer Zeitung“ sprachen die LZ-Redakteure Julia Baumann, Yvonne Roither und Timo Schoch im Lindau-Podcast.