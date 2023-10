Diese Wochen sprechen Julia Baumann, Ronja Straub und Yvonne Roither im Lindau-Podcast über die Herausforderungen in der Redaktion an einem Wahlabend.

Denn an einem solchen Abend bleibt nur wenig Zeit, um die Zeitungsseiten für den nächsten Tag zu füllen. Sobald die ersten Ergebnisse einlaufen, muss es schnell gehen. Wie es am Sonntag bei der Landtagswahl in der LZ-Redaktion ablief, warum Vorbereitung das A und O ist und wieso bei einer Wahl auch mal etwas schief läuft, hören Sie in der aktuellen Folge.