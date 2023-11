Im Podcast geht es in dieser Woche um einen besonderen Menschen, um Jörg Agthe. Denn der Sigmarszeller Bürgermeister ist mehr als nur ein Gemeindeoberhaupt. Er ist gleichzeitig Seelsorger und Workaholic der 3000-Einwohner-Gemeinde. Seine wöchentliche Arbeitszeit geht deshalb schnell einmal an die 100 Stunden.

Er schenkt also den anderen Menschen das, was wir am wenigsten haben: Zeit. Dafür gibt er seine ganze Lebensenergie der Gemeinde. Gerade weil der 42-Jährige sich von vielen anderen Bürgermeistern abhebt, haben wir über ihn in dieser Woche ausführlich geschrieben.

Jörg Agthe einen Tag lang begleitet

Dazu haben wir ihn einmal einen Tag lang bei seinen Terminen begleitet und ihm bei seiner Arbeit über die Schultern geschaut. Was wir dabei erlebt haben, unsere Eindrücke und wie Jörg Agthe dieses enorme Arbeitspensum schafft, darüber haben wir in unserem Podcast gesprochen.