Lindau macht Geheimnis um Vertragsverlängerung

Nach dem 2:6 bei den Tölzer Löwen hat es bei den EV Lindau Islanders gekracht. Beim Eishockey-Oberligist standen nach dem katastrophalen Auftritt viele Gespräche an, direkt danach erfolgte die Trennung von Kontingentspieler Matthieu Desautels. Außerdem hat Andreas Farny das Kapitänsamt von Vincenz Mayer übernommen. „Für uns war das wie ein Restart“, meinte der Lindauer Alexander Dosch im Wissen, die beiden darauffolgenden Spiele gegen den EC Peiting und den EV Füssen mit 4:3 gewonnen zu haben. Der 22-jährige Angreifer erzielte in beiden Partien jeweils das entscheidende Tor. Ihm macht die Leistungsbereitschaft in beiden Begegnungen Hoffnung, die Inkonstanz abzulegen. In der Eishockey-Oberliga Süd ist am Donnerstagabend ein Schritt nach oben möglich: Mit einem Sieg in der heimischen BPM-Arena gegen den Höchstadter EC (19.30 Uhr, live bei SpradeTV) würden die neuntplatzierten Lindauer den Gegner überholen und hätten sich somit für den Moment einen Pre-Play-off-Platz mit Heimrecht erobert.

Islanders hoffen auf 1111 Zuschauer

Schon jetzt steht fest, dass die Islanders dabei vor einer tollen Kulisse spielen dürfen. Stand Mittwochmorgen waren für die Partie gegen den Höchstadter EC mehr als 700 Karten verkauft - das ambitionierte Ziel des Vereins sind 1111 Zuschauer. „Die BPM-Arena soll mal so richtig zum Beben gebracht werden“, heißt es in der Lindauer Mitteilung.

Um einen Besuch rund um das Oberligaspiel noch attraktiver zu machen, haben sich die Inselstädter einige Specials einfallen lassen. Besonders interessant: Die Lindauer wollen im Verlauf des Donnerstagabends das Geheimnis um eine weitere Vertragsverlängerung lüften. „Bis zum Donnerstag darf nun gerätselt werden“, so der EVL, der dazu keine näheren Angaben macht. Außerdem wird der Scheck von der Tombola durch den Fanclub „Bodensee Fighters“ an die Nachwuchsabteilung übergeben.

Nach den letzten Eindrücken hat Lindau gute Karten, das Spiel gegen Höchstadt zu gewinnen. Der EVL-Trainer John Sicinski war mit dem Einsatz seiner Spieler in den vergangenen beiden Begegnungen sehr zufrieden. „Von der kämpferischen Leistung hat das voll gepasst“, lobte der Deutsch-Kanadier. Gerade der Sieg in Füssen war für die Islanders nicht selbstverständlich. Nach einem Doppelpack von Zachary Kaiser und einem Treffer von Andreas Farny führten die Lindauer mit 3:0. „Im zweiten Drittel haben wir gutes Tempo gemacht und unsere Chancen genutzt“, sagte Dosch.

Starker Kampf, aber noch kein Durchbruch

Durchaus typisch für den bisherigen Saisonverlauf war es, dass die Inselstädter diesen Vorsprung nicht souverän herunterspielten. Im dritten Drittel lief plötzlich alles gegen das Sicinski-Team. Früher Anschlusstreffer, Zwei-Minuten-Strafen, eine Spieldauerstrafe (5 + 20 Minuten) gegen Dieter Geidl wegen eines Kopfstoßes - es war also Leiden angesagt. Und das machten die Lindauer wirklich gut. Gleich mehrere Minuten waren sie sogar in doppelter Überzahl aber kassierten in dieser Phase letztlich nur das 2:3 durch Philippe Bureau-Blais. Später fiel noch das 3:3 durch Bauer Neudecker (56.), aber die Islanders schlugen am Ende durch Dosch zu (60.) und nahmen die drei Punkte mit nach Hause. Für Sicinski war das absolut neu, er betonte, dass sein Team zum ersten Mal unter solchen Bedingungen die Oberhand behalten hat. „Es war wirklich top, wie wir in Unterzahl Schüsse geblockt haben“, meinte der EVL-Trainer anerkennend. „Von einem Durchbruch möchte ich aber nicht reden, wir haben sehr mannschaftsdienlich gespielt, aber es gibt noch viele Baustellen.“

Bei Höchstadt läuft es gerade weniger rund. In den vergangenen drei Spielen gab es drei Niederlagen gegen den ECDC Memmingen (3:5), die Bayreuth Tigers (2:4) und die EHF Passau Black Hawks (2:4). Sicherlich werden die Alligators alles daran setzen, die vierte Pleite in Folge zu vermeiden. Die Personalsituation war bei den Höchstadtern zuletzt angespannt, Sicinski rechnet aber mit einem vollzähligen Gegner. Bei den direkten Aufeinandertreffen sind in der Vergangenheit meist die Lindauer als Sieger vom Eis gegangen. Das erste Saisonduell in der BPM-Arena endete mit 5:4 nach Penaltyschießen für die Islanders. Nicolas Strodel versenkte den entscheidenden Penalty, während Goalie Dieter Geidl alle Penaltys der Panzerechsen abwehrte. Im Höchstadter Aischgrund verloren die Islanders Mitte November mit 4:7.

So bewertet der EVL-Trainer die Geidl-Strafe

Apropos Geidl: Der 20-jährige Goalie wird wegen seiner Spieldauerstrafe gegen Höchstadt gesperrt fehlen. Für Sicinski war die Entscheidung des Schiedsrichterteams „sehr übertrieben“. Aus seiner Sicht hätten es auch „2 + 2 Minuten“ getan. Schließlich hat Geidl den Füssener Tobias Baader bei seinem Kopfstoß nur leicht berührt. Zudem hat der Gegenspieler den Lindauer Torwart beleidigt, nachdem dieser unabsichtlich das Tor verschoben hat und ist ungeschoren davongekommen. „Dieter Geidl hat sich schon entschuldigt. Er darf sich nicht provozieren lassen, das ist ein Lernprozess für so einen jungen Torhüter“, wollte Sicinski die Aktion seines Schlussmanns aber auch nicht kleinreden.

Geidls Platz im Tor nimmt Dominik Hattler ein. Der 29-Jährige überzeugte schon nach seiner Einwechslung im dritten Drittel in Füssen. Sicinski hat das sehr gut gefallen, er weiß, dass es keine einfache Situation ist, sagt aber auch: „Das ist die Aufgabe von einem zweiten Torhüter. Er muss bereit sein, ich bleibe da dran.“ Den Platz auf der Bank nimmt Luca Mayer vom ESC Kempten ein. Den 21-jährigen Ex-Goalie von Passau haben die Islanders zur Absicherung lizenziert, nachdem sie Maximilian Miller an den Bayernligisten abgegeben haben. Glücklicherweise haben die Sharks am Donnerstag kein Spiel. Für Förderlizenzspieler Keanu Salmik gab es vom ESV Kaufbeuren kein grünes Licht, weshalb sich die Islanders frühzeitig für die Lösung Hattler/Mayer entschieden haben. Sofern er den letzten Test besteht, wird Patrick Raaf-Effertz nach seiner Verletzung wieder am Start sein.

Nebenbei halten die Islanders nach der Trennung von Kontingentspieler Desautels nach einem Neuzugang Ausschau. „Es gibt ein paar Kandidaten, die wir im Auge haben. Wir müssen schauen, wie die Verhandlungen laufen“, so Sicinski.