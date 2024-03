Lindau macht am Samstag das Licht aus

Die Stadt Lindau beteiligt sich am Samstag, 23. März, an der WWF-Klimaschutzaktion „Earth Hour“. Um 20.30 Uhr schalten kommunale Einrichtungen, Bürger und Unternehmen auf der ganzen Welt für 60 Minuten das Licht aus - an berühmten Bauwerken genauso wie in Büros, Häusern und Wohnungen.

Mit der Dunkelheit soll ein gemeinsames Zeichen für mehr Klimaschutz und eine starke Demokratie gesetzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stadt Lindau schaltet eine Stunde lang die Beleuchtung von Löwe und Leuchtturm aus. Die Hafeneinfahrt wird damit im Dunkeln liegen und sich so in die weltweit teilnehmenden Sehenswürdigkeiten einreihen.