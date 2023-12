Lindau Islanders wollen wieder in die Spur

Nach dem desaströsen Auftritt in der Eishockey-Oberliga Süd bei den Tölzer Löwen (2:6) wollen die Islanders ihre Fans am Freitag ab 19.30 Uhr im Duell mit dem EC Peiting wieder versöhnen. Zwei Tage vor Heiligabend findet in der BPM-Arena auch die beliebte Tombola statt. Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren haben freien Eintritt.

Anzunehmen ist, dass die Trainingswoche der Islanders nicht gerade locker verlief. Trainer John Sicinski war nach der Pleite in Bad Tölz stinksauer. „Ich habe in dieser Saison schon ein paar Mal gesagt, schlechter geht es nicht, aber heute haben wir das noch mal übertroffen. Wir haben ausgesehen wie eine Mannschaft ohne Plan“, machte er seinem Ärger in der Pressekonferenz Luft.

Islanders brauchen Konstanz

Und auch am Donnerstag hatte sich der Trainer noch nicht so ganz beruhigt: „Wir haben heute Abend eine Besprechung mit dem kompletten Team, aber wir besprechen das ja eigentlich alle zwei bis drei Wochen. Nach solchen Auftritten zeigt meine Mannschaft im Spiel darauf immer eine gute Reaktion, aber das reicht nicht. Was ist mit den Begegnungen, die nach Peiting kommen? Was ist mit den Spielen in Füssen am zweiten Weihnachtstag und danach gegen Höchstadt und in Garmisch? Wir müssen endlich Konstanz über einen längeren Zeitraum zeigen“, sagte der 49-jährige Kanadier.

Die Zuschauer in der Lindauer Eishalle dürfen sich gegen Peiting wieder auf ein spannendes und emotionsreiches Spiel freuen, wie fast immer, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen. Beim ersten Duell dieses Jahres Mitte Oktober bestimmten die Islanders lange Zeit das Geschehen, ehe Peiting in der Overtime doch noch mit 4:3 gewann. Besser lief es Mitte November in Lindau, als Sicinskis Schützlingen ein starkes Mitteldrittel zum 3:2-Heimsieg reichte.

In der aktuellen Tabelle der Oberliga Süd trennen beide Mannschaften nur vier Punkte, wobei die Gäste auf dem achten Platz einen Rang vor den Inselstädtern liegen. Die Mannschaft von John Sicinski muss wieder die Leidenschaft entwickeln, die das Team im ersten Drittel der Saison ausgezeichnet hat, denn bei den kommenden „Christmas Games“ gibt es viel zu gewinnen, aber eben auch viel zu verlieren.

Rund um Weihnachten vor heimischem Publikum zu spielen, ist für die Islanders immer ein Fest. Zum einen findet, wie jetzt am Freitag, die große Tombola zugunsten des EVL-Nachwuchses statt, der Hauptpreis ist ein Fahrrad im Wert von 999 Euro. Zum anderen kommen an diesen Spieltagen meist viele gebürtige Lindauer, die zu Weihnachten auf Heimatbesuch sind, zu den Spielen, um sich dort mit Freunden zu treffen. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt zu diesem Spiel. Die Aktion gilt laut Mitteilung der Islanders ausschließlich für Stehplätze.

Bereits am ersten Weihnachtsfeiertag wird wieder trainiert

Schon am 25. Dezember geht es dann wieder ins Training, denn nur einen Tag später treten die Lindauer um 16 Uhr beim EV Füssen, momentan Tabellenzehnter, an. Der EVF liegt da nur einen Punkt hinter dem EVL. Es gilt, den Verfolger auf Abstand zu halten. Dass dies kein leichtes Unterfangen wird, zeigen die bisherigen Spiele der beiden Mannschaften gegeneinander.

In Füssen gewannen die Islanders in einem wilden Spiel zu Beginn der Saison mit 4:3 nach Verlängerung, die Begegnung in Lindau gewannen die Ostallgäuer ihrerseits mit 4:3 und entführten somit sogar drei Punkte vom Bodensee. Das Duell am Dienstag wird im Bundesleistungszentrum ausgetragen, also in einer großen Halle vor zahlreichen Zuschauern, darunter auch einige Schlachtenbummler vom Bodensee, die ihr Team auswärts unterstützen wollen.

Beim EVF ist der Langzeitverletzte Bauer Neudecker wieder mit von der Partie. Bei den Islanders fällt Marc Hofmann wegen einer Oberkörperverletzung einige Wochen aus und wird bereits gegen Peiting fehlen. 60 Minuten volle Konzentration werden Pflicht sein, um Punkte mit an den Bodensee zu nehmen.

Das nächste Heimspiel der EV Lindau Islanders nach den Feiertagen steigt dann am Donnerstag, 28. Dezember, um 19.30 Uhr gegen den langjährigen Konkurrenten Höchstadt Alligators. Bei dieser Partie wollen die Islanders mit der Aktion „1111“ die Halle zum letzten Heimspiel vor dem Jahreswechsel noch mal richtig voll bekommen.

Alle Spiele werden, wie immer, auch im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV zu sehen sein.