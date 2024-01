Lindau Islanders verstärken sich mit Topstürmer aus der Bayernliga

Das Online-Portal „Bayernhockey“ hat Zack Bross im November 2023 zum Spieler des Monats gewählt. In 22 Partien in der Eishockey-Bayernliga für die Peißenberg Miners hat der US-Amerikaner 23 Tore geschossen und 25 Assists verteilt. Am Mittwochabend gaben die EV Lindau Islanders aus der Oberliga Süd die Verpflichtung von Bross bekannt.

Für den 27 Jahre alten Stürmer waren die Peißenberg Miners die erste Station in Europa. Der 1,83 Meter große US-Amerikaner spielte vor seinem Auslandsengagement bei den Worcester Railers in der East Coast Hockey League, aus der auch Brayden Low damals nach Lindau kam. Davor spielte Bross unter anderen für die Long Island University in der College-Liga NCAA sowie für U-Mass-Boston. Laut Mitteilung der Islanders will sich der US-Amerikaner nun auch in der Oberliga beweisen.

Peißenbergs Verantwortliche sind alles andere als begeistert

„Zack ist ein läuferisch starker Spieler, der den Torabschluss sucht und sehr motiviert ist, sich in der Oberliga zu beweisen“, wird der Sportliche Leiter Milo Markovic zitiert. Laut den Islanders waren auch andere Oberligisten am Stürmer dran. Die Miners dagegen zeigten sich ob des Verlusts ihres Torjägers enttäuscht. „Das kam für uns völlig überraschend“, sagte Miners-Chefin Lisa Steidl dem „Merkur“. Trainer Stefan Ihsen meinte: „Sein Abgang tut uns natürlich extrem weh.“

Auf der anderen Seite sind die Islanders sehr froh, dass sie Bross verpflichten konnten. Er soll auch am Bodensee seine Torgefahr unter Beweis stellen.