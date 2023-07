Lindau Islanders verpflichten erfahrenen Stürmer Adriano Carciola

Die EV Lindau Islanders haben für die kommende Saison in der Eishockey–Oberliga Süd jede Menge junge Spieler im Kader. Kapitän Vincenz Mayer, Verteidiger Daniel Stiefenhofer oder auch Andreas Farny sollen diese Talente führen und mit ihrer Erfahrung vorangehen. Diese Anforderungen gelten nun auch für Adriano Carciola — der inzwischen 35–Jährige wechselt von den HC Landsberg Riverkings nach Lindau. Bei den Islanders hat sich Carciola zunächst für zwei Jahre gebunden und wird neben dem Eis eine Umschulung machen.

Der dritte Zugang aus Landsberg

Der Stürmer spielte in den vergangenen vier Jahren beim bisherigen Lindauer Oberligakonkurrenten Landsberg. Wie zuvor schon Walker Sommer und Nicolas Strodel wechselt Carciola nun von den Riverkings, die sich aus der Oberliga Süd zurückgezogen haben, zu den Islanders. „Mit ihm bekommen wir einen erfahrenen Stürmer, der technisch sehr stark und zudem torgefährlich ist“, wird Lindaus Sportlicher Leiter Milo Markovic in einer Mitteilung zitiert. Das belegen auch die Statistiken: Carciola schoss in den vergangenen beiden Spielzeiten in 76 Pflichtspielen für Landsberg 38 Tore und gab 50 Vorlagen. Dazu bringt der 35–Jährige jede Menge Profierfahrung mit an den Bodensee.

Carciola spielte unter anderem in der Saison 2016/17 für die Ravensburg Towerstars, wurde dort aber nicht so richtig glücklich. In seiner Vita stehen fast 600 Pflichtspiele in der DEL2 (für Kassel, Ravensburg, Heilbronn und Crimmitschau) sowie 32 Partien in der höchsten deutschen Eishockeyliga (ebenfalls für seine Heimatstadt Kassel). Bei den Islanders hat Carciola laut Mitteilung einen Vertrag für die kommenden beiden Spielzeiten unterschrieben. Wie zahlreiche seiner künftigen Teamkollegen arbeitet der Stürmer zudem an seiner Karriere neben dem Eis. Er wird in Lindau eine Umschulung beginnen. „Wir freuen uns sehr, dass sich Adriano für unseren dualen Weg und die Umschulung entschieden hat“, sagt Markovic.

Meister mit Kassel, Aufstieg mit den Riverkings

Elf Spielzeiten verbrachte Carciola in der zweithöchsten Liga in Deutschland. Starke 364 Scorerpunkte stehen dabei in seiner offiziellen Statistik. 2015/16 wurde er mit Kassel DEL2–Meister. Vor der Saison 2019/20 ging der Stürmer zu den HC Landsberg Riverkings, mit denen er direkt aus der Bayernliga in die Oberliga aufstieg. Wie schon bei den meisten seiner vorherigen Stationen wird Carciola auch bei den Islanders mit der Trikotnummer 19 auflaufen. Neben der Unterstützung der jüngeren Spieler soll Carciola bei den Lindauern natürlich auch am Bodensee seine Torgefahr unter Beweis stellen. „In Lindau trifft Adriano auf einige Weggefährten aus der Vergangenheit, sodass die Eingewöhnung leichtfallen wird“, meint Markovic.

Die Umschulung und den dualen Weg wird Carciola bei einem Sponsor der EV Lindau Islanders beginnen. Ohne die Unterstützung der Sponsoren, teilen die Islanders mit, wären Spielerverpflichtungen wie eben jene von Adriano Carciola, nicht möglich gewesen. Denn die Sponsoren für den „Islanders–Weg“, wie er in der Mitteilung beschrieben wird, durch Arbeits– und Ausbildungsplätze unterstützen.

Der Kader der EV Lindau Islanders

Tor: Dieter Geidl (neu: ESV Kaufbeuren), Dominik Hattler; Verteidigung: Eric Bergen, Matthieu Desautels (neu: HC Varese/ITA) Raphael Grünholz, Maximilian Miller (neu: Höchstadt Alligators), Patrick Raaf–Effertz, Daniel Stiefenhofer, Robin Wucher; Sturm: Adriano Carciola (neu: HC Landsberg Riverkings), Alexander Dosch, Andreas Farny, Marc Hofmann, Zach Kaiser (neu: Trois–Riviéres Lions), Vincenz Mayer, Damian Schneider, Walker Sommer (neu: HC Landsberg Riverkings), Nicolas Strodel (neu: HC Landsberg Riverkings), Corvin Wucher, Marvin Wucher; Trainer: John Sicinski.

