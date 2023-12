Lindau Islanders trennen sich von Desautels

Unruhige Zeiten bei den EV Lindau Islanders: Nach zuletzt schwachen Spielen kämpft der Eishockey-Oberligist derzeit nicht um die direkte Play-off-Qualifikation, sondern muss um Platz zehn und die Pre-Play-offs bangen. Dazu gab es Kritik in den sozialen Medien am Spielsystem der Islanders - geäußert unter anderem vom Vater des Verteidigers Mathieu Desautels. Eine Folge davon: Die Lindauer gaben am Freitagvormittag die Trennung vom Kanadier bekannt. Zudem hat auch der bisherige Kapitän Vincenz Mayer sein Amt zur Verfügung gestellt.

Platz elf näher als Platz sechs

In den vergangenen Wochen lief es alles andere als gut bei den Islanders. In den vergangenen zehn Spielen gab es acht Niederlagen und in dieser Zeit nur sechs Punkte für die Lindauer. Als Tabellenneunter hat der EVL derzeit nur acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenelften Tölzer Löwen und bereits elf Punkte Rückstand auf den Tabellensechsten SC Riessersee. Die Lindauer betonen zwar, nicht in Panik verfallen zu wollen. Noch sind auch viele Partien zu absolvieren und noch nichts abschließend verloren.

Nach der herben Kritik von Trainer John Sicinski nach der ganz schwachen Vorstellung bei der 2:6-Niederlage in Bad Tölz am Dienstagabend war aber klar, dass es kein „Weiter so“ in Lindau geben würde. Und noch vor Weihnachten sorgten die Islanders für zwei Paukenschläge. Mathieu Desautels’ Zeit bei den Lindauern endet bereits nach 26 Pflichtspielen. Nach der Niederlage in Bad Tölz hatte Desautels’ Vater auf der Facebook-Seite der Islanders die Spielweise von Sicinski scharf kritisiert. „Er schickt nur einen Spieler ins Forechecking, so kann man keine Turnover provozieren. Der Gegner kann ohne Druck aus seinem Drittel herauskommen“, schrieb Desautels’ Vater - die Kommentare sind mittlerweile von ihm wieder gelöscht worden, liegen der „Lindauer Zeitung“ aber vor.

Suche nach einem Nachfolger läuft

Sincinski wollte im Gespräch mit der „Lindauer Zeitung“ nicht über diese Kritik reden, um nicht noch mehr Unruhe ins Team zu bringen. Nun folgte aber doch die Trennung von Desautels, der sich laut Mitteilung der Islanders am Bodensee nicht wohlfühlte. „Da unter diesen Umständen eine weitere Zusammenarbeit nicht möglich gewesen wäre, entschieden sich beide Parteien zu dieser vorzeitigen Trennung“, teilte der EVL mit. Die Islanders um Sicinski und den Sportlichen Leiter Milo Markovic sind auf der Suche nach einem Nachfolger. Der 28-jährige Kanadier hatte in seiner Zeit bei den Islanders immerhin sechs Tore erzielt und neun Vorlagen gegeben - damit war er teamintern der beste Verteidiger.

Auch auf Marc Hofmann müssen die Lindauer zunächst verzichten. Der Stürmer hat sich in Bad Tölz eine Oberkörperverletzung zugezogen und fällt laut Mitteilung „bis auf Weiteres“ aus.

Farny trägt wieder das „C“ auf dem Trikot

Aus persönlichen Gründen hat derweil Vincenz Mayer das Kapitänsamt bei den Islanders abgegeben. „Das Kapitänsamt hat Mayer bisher mit Stolz getragen, allerdings kann er es wegen der zusätzlichen Belastung aus Arbeit und Studium nicht so ausfüllen, wie er es selbst für notwendig empfand“, schreiben die Islanders in ihrer Mitteilung. Der 33-jährige Stürmer war im Sommer 2022 nach sechs Jahren bei den Ravensburg Towerstars - fünf davon als Kapitän des Zweitligisten - nach Lindau gewechselt. Nach 15 Toren in seiner ersten Oberligasaison steht Mayer bislang nach 22 Saisonspielen nur bei einem Treffer. In den vergangenen Tagen bat Mayer Sicinski und Markovic, sich künftig „nur auf das Eishockey konzentrieren zu können“.

Mayers Nachfolger als Kapitän der Islanders ist sein Vorgänger. Das Lindauer Aushängeschild Andreas Farny, in den vergangenen vier Jahren Kapitän des Oberligisten und in dieser Saison Mayers Assistent, übernimmt wieder das „C“ auf dem Trikot und die Verantwortung. „Er ist ein absoluter Führungsspieler und enorm wichtig für die Mannschaft“, hatte Sicinski zuletzt über Farny gesagt, der seit 2016 für die Islanders spielt und zuletzt seinen Vertrag ein weiteres Mal verlängert hat. Mayer ist künftig Assistenzkapitän des EVL.