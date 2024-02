Lindau Islanders steht eine harte Woche bevor

Nach 48 Spieltagen ging am Sonntagabend die Hauptrunde der Eishockey-Oberliga zu Ende, und die EV Lindau Islanders haben sich auf Platz acht für die Pre-Play-offs (PPO) qualifiziert, die für sie am Dienstag mit einem Heimspiel gegen die Höchstadt Alligators beginnen (19.30 Uhr, live bei SpradeTV).

Es ist derselbe Gegner, gegen den man am Sonntag auswärts mit 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) verloren hat. Da beide Teams aber wussten, dass sie sehr wahrscheinlich in den PPO aufeinandertreffen würden, lässt sich die Niederlage der Islanders nicht als Maßstab nutzen. Beide Mannschaften wollten sich auf keinen Fall in die Karten schauen lassen.

Die Spiele zwei und bei Bedarf drei der ersten Runde sind für Donnerstag (20 Uhr in Höchstadt) und Freitag (19.30 Uhr in Lindau) angesetzt. Im Falle eines Sieges stände dann die erste Begegnung gegen einen Vertreter aus der Oberliga Nord für Sonntag an. Zählt man das letzte Hauprundenspiel mit und geht davon aus, dass Lindau drei Spiele benötigt, um sich gegen Höchstadt durchzusetzen, hätte das Team von John Sicinski also mit fünf Begegnungen innerhalb einer Woche ein echtes Mammutprogramm zu bewältigen.

Oberliga Nord ist klar im Vorteil

Vor allem stört sich Islanders-Trainer Sicinski daran, dass im Norden in den zwei Wochen vor den PPO ein normaler Spielplan anstand, während im Süden englische Wochen gespielt wurden. Ein möglicher Achtelfinalgegner käme also wesentlich ausgeruhter in die Partie. „Das ist alles nicht wirklich durchdacht“, versuchte ein von dieser Tatsache sichtlich frustrierter Sicinski bei SpradeTV gegenüber dem Deutschen Eishockey-Bund freundlich zu bleiben.

Für das Spiel am Dienstag haben sich die Islanders etwas Besonderes ausgedacht und wollen „Mit After-Work-Power in die Play-offs“ starten. Die BPM-Arena öffnet bereits um 18 Uhr ihre Pforten, damit die Lindauer Zuschauer mit Kollegen und Kolleginnen direkt im Anschluss an die Arbeit ihren Tag in der Lindauer Eishalle ausklingen lassen können. Wichtig wäre für die Inselstädter ein Sieg am Dienstag allein deshalb, weil sie damit ihr Heimrecht nicht abgeben würden und schon am Donnerstag in Höchstadt einen Match-Puck zum Einzug in die Play-offs hätten.

Beide Teams treten mit Personalproblemen an

Ein großes Abtasten wird es nicht geben, da sich beide Mannschaften aus vielen Duellen in den letzten Jahren kennen. Mal wieder geht es gegen den langjährigen Rivalen aus Mittelfranken um viel. Mit den Alligators hat man sich schon in der Bayernliga legendäre Duelle geliefert. Dabei ragt die Finale-Serie um den bayerischen Meistertitel 2015 heraus, in der sich die Lindauer im fünften und entscheidenden Spiel am Höchstadter Aischgrund den Titel sicherten.

Zur Zeit haben beide Teams Probleme, einen schlagkräftigen Kader zusammenzubekommen. Höchstadt spielte am Sonntag mit nur vier Verteidigern und muss am Dienstag wohl auf einen weiteren Spieler verzichten. Michail Guft-Sokolov hatte gegen Lindau einen Puck ins Gesicht bekommen und musste stark blutend ins Krankenhaus gebracht werden.

Natürlich werden alle Pre-Play-off-Begegnungen im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV zu sehen sein.