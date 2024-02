Lindau Islanders schmeißen nach irrem Spiel die Saison weg

Die EV Lindau Islanders haben seit Donnerstagabend 23.33 Uhr Sommerpause. Nach einer hochdramatischen Partie zog der Höchstadter EC in Play-off-Achtelfinale gegen den Nord-Meister Hannover Scorpions ein. Die Lindauer führten im Schlussdrittel bereits mit 6:3, wurden dann aber zu passiv, kassierten spät den Ausgleich und in der 87. Spielminute den entscheidenden Gegentreffer.

Was hätte diese Partie für Geschichten schreiben können. Es hätte die Geschichte von Adriano Carciola werden können, der ein überraschendes Comeback feierte und Lindau früh in Führung brachte. Es hätte die Geschichte von einem klaren und verdienten Sieg der Islanders werden können. Es hätte die Geschichte von unnötigen Strafen und hitzigen Zweikämpfen sein können.

Eine Bogenlampe zum Siegtreffer

Doch stattdessen wurde es ein Spiel, das als eines der längsten in die Geschichte der beiden Vereine eingehen wird. Nach 6:46 Minuten in der zweiten Verlängerung wehrte Lindaus Goalie Tommi Steffen einen Schuss ab, Patrik Rypar setzte aber nach und der Puck flog über Steffen hinweg und trudelte über die Linie. Es war das bittere Ende eines Spiels, das die Islanders eigentlich nicht hätten verlieren dürfen.

Durch Carciola und Walker Sommer gingen sie mit 2:0 in Führung, den Doppelschlag der Höchstadter konterte Zackary Bross, ehe es in der zweiten Hälfte des zweiten Drittels richtig wild wurde. Fünf Tore fielen in knapp fünf Minuten. Am Ende des Drittels führte Lindau mit 5:3 - in der 45. Minute erzielte Zachary Kaiser das 6:3.

Zu passiv und das Spiel aus der Hand gegeben

Die Islanders hatten alles im Griff, gaben durch eine zu passive Spielweise aber alles wieder aus der Hand. 57 Sekunden vor Schluss schaffte Anton Seewald tatsächlich noch den Ausgleich. In der ersten Verlängerung hatte der EVL in Überzahl die Chance, das Spiel doch noch zu seinen Gunsten zu beenden. Doch HEC-Goalie Nico Zimmermann hielt stark. Dann trudelte der Puck über die Linie und hinterließ konsternierte und enttäuschte Lindauer.

Höchstadt bleibt aber nicht viel Zeit zur Regeneration - in einem grenzwertigen Spielplan des Deutschen Eishockey-Bundes steht bereits am Sonntag die Partie des HEC bei den Hannover Scorpions.

Pre-Play-offs, 2. Spiel:

Höchstadter EC - EV Lindau Islanders 7:6 n.2.V. (0:1, 3:4, 3:1, 0:0, 1:0). - Tore: 0:1 (11:29 ÜZ) Adriano Carciola (Hofmann, Strodel), 0:2 (24:15) Walker Sommer (Kaiser), 1:2 (29:47 ÜZ) Dmitrij Litesov (Planics, Fardoe), 2:2 (30:11) Tim Zimmermann (Neugebauer, Topol), 2:3 (32:28) Zackary Bross (Sommer, Kaiser), 3:3 (34:19 ÜZ) Dmitrij Litesov (Fardoe), 3:4 (34:38) Raphael Grünholz (Wucher), 3:5 (36:53 ÜZ) Vincenz Mayer (Carciola), 3:6 (44:22) Zachary Kaiser (Bross, Sommer), 4:6 (47:33) Klas Planics (Rypar, Vojcak), 5:6 (49:29 ÜZ) Jari Neugebauer (Topol, Dalldush), 6:6 (59:03) Anton Seewald (Fardoe), 7:6 (86:46) Patrik Rypar (Schiller, Neugebauer) - Strafen: Höchstadt 17 Minuten + 20 (Kokes, Bandencheck), Lindau 8 Minuten - Zuschauer: 673.