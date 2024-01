Lindau Islanders reisen zum DEL2-Absteiger

Die Weihnachtszeit ist traditionell anstrengend für Eishockeyspieler in der Oberliga Süd. Fünf Spiele in 14 Tagen mussten die EV Lindau Islanders seit dem 22. Dezember absolvieren. Am Freitag (19.30 Uhr) geht es nun zum Gastspiel bei den Heilbronner Falken, momentan Tabellendritter. Danach kann man dann am Bodensee endlich etwas Kraft tanken, denn die Inselstädter haben am Sonntag spielfrei.

Nach der demoralisierenden 2:9-Heimniederlage (2:3, 0:2, 0:4) am Dienstag gegen den weit enteilten Ligaprimus Blue Devils Weiden bekam das Team von Trainer John Sicinski aber auch schon am Mittwoch einen trainingsfreien Tag. Der Deutsch-Kanadier beschrieb das Spiel als „deprimierend“. Besonders haderte er mit dem Torschussverhältnis von letztlich 17:40.

Bereits zwei knappe Begegnungen zwischen den beiden Teams in dieser Saison

Lindau und Heilbronn trafen diese Saison bereits zweimal aufeinander und beide Spiele waren eng. Ende Oktober, bei der Punktspiel-Premiere der Falken in der BPM-Arena, mussten sich die Lindauer nach harten Kampf mit 2:4 (1:3, 1:0, 0:1) geschlagen geben. Das Auswärtsspiel der Lindauer in Heilbronn hing Ende November ebenfalls lange am seidenen Faden. Erst gegen Ende konnte das Team von der Neckar auf 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) davonziehen.

Die Falken stehen nach 30 Spieltagen genau da, wo man sie erwartet hat, auf Platz drei, und zusammen mit dem Deggendorfer SC in der Verfolgerposition auf die Blue Devils. Die Rückstände sind allerdings groß: Deggendorf liegt 17 Punkte hinter Weiden und Heilbronn hat sogar 23 Zähler Rückstand auf die Bayern. Der Kader der Falken kann sich sehen lassen. Goalie Patrick Berger stand schon für Landshut und Regensburg in der Deutschen Eishockeyliga 2 (DEL2) im Tor, mit dem erfahrenen Thomas Supis in der Verteidigung und den Stürmern Frédérik Cabana, Robin Just und Oula Uski stellen sie einige der stärksten Spieler der Liga. Gefährlich sind auch die schwedischen Zwillinge Linus und Pontus Wernerson Libäck. Am Dienstag feierte das Team von Martin Jiranek einen überzeugenden 7:0-Auswärtssieg (4:0, 2:0, 1:0) beim SC Riessersee.

Indians müssen von Anfang an hoch konzentriert ans Werk gehen

Gegen den Absteiger aus der DEL2 haben die Schützlinge von John Sicinski also nichts zu verlieren. Entscheidend wird unter anderem sein, wie sie in die Begegnung starten. Gegen den SC Riessersee saß direkt der erste Schuss der Falken, was der Partie eine eindeutige Richtung ab, dies gilt es aus Sicht der Islanders zu verhindern. Im Kampf um die besten Plätze in den Pre-Play-offs zählt für den Tabellenneunten jetzt jeder Punkt, denn mit Füssen und den immer stärker werdenden Tölzer Löwen sitzen den Islanders die Verfolger im Nacken. Beim Blick nach oben möchte man auch Peiting und Höchstadt nicht aus den Augen verlieren.

Die Partie ist im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV zu sehen.

Bodensee Fighters übergeben Erlös aus der Weihnachtstombola

Bei der großen Tombola der Bodensee Fighters am 23. Dezember ist ein Erlös von 4500 Euro durch den Losverkauf erzielt worden. Am 28. Dezember beim Heimspiel gegen den Höchstadter EC übergaben die Mitglieder des Fanclubs des Eishockey-Oberligisten EV Lindau Islanders, vertreten von Sven Szczery und Marcel Kemmerle als Organisatoren der alljährlichen Tombola, einen großen Scheck an Patrick Meier, Marketingvorstand der Islanders, sowie Silke Körner, Leiterin der Jugendabteilung des EVL.

Diese Spende war laut EVL-Mitteilung nur durch die großzügige Unterstützung von Sponsoren und Gönnern des Vereins möglich, die auch in diesem Jahr wieder 1000 Preise für die Tombola zur Verfügung gestellt haben. Claudia Egger hatte besonderes Losglück und zog den Hauptpreis der Tombola, ein von Zweirad Deusch gespendetes Mountainbike im Wert von 999 Euro. „Es ist sagenhaft, dass unsere Sponsoren und Gönner jedes Jahr wieder zahlreiche tolle Preise für unsere Tombola zur Verfügung stellen“, sagte Patrick Meier beeindruckt von der Großzügigkeit. Er dankte auch den Bodensee Fighters für die gute Organisation der Tombola.

Beim EVL spielen mehr als 250 Kinder und Jugendliche in sieben Teams von den Bambinis (U7) bis zur U20. Unter der Anleitung von Spencer Eckhardt wird in allen Teams altersgerecht und unter fachlicher Anleitung mit geschulten und zertifizieren Ausbildern in der BPM-Arena trainiert. Interessierte Kinder und Jugendliche sind immer herzlich willkommen. (lz)