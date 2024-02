Lindau Islanders müssen eine Reaktion zeigen

Nach dem enttäuschenden Auftritt am Dienstagabend zu Hause gegen den EV Füssen (4:6) sind die EV Lindau Islanders am kommenden Wochenende in doppelter Hinsicht gefordert. Zum einen will Trainer John Sicinski eine deutliche Steigerung bei seiner Mannschaft sehen, zum anderen wollen - oder müssen - die Islanders bei den EHF Passau Black Hawks (Fr., 20 Uhr/SpradeTV) sowie gegen den SC Riessersee (So., 18 Uhr) so viele Punkte wie möglich holen.

Weiter Unklarheiten über die Zukunft der Bayreuth Tigers

Zehn Partien stehen für die Lindauer in der Hauptrunde der Eishockey-Oberliga Süd noch an. Der Kampf um die Pre-Play-off-Plätze spitzt sich zu. „Für uns ist jetzt jedes Spiel sehr wichtig“, sagt Sicinski. Es läuft auf einen Dreikampf um zwei Plätze zwischen den Tölzer Löwen, den Lindauern sowie dem EV Füssen raus. Da es weiter unklar ist, wie und ob die Bayreuth Tigers nach ihrem Insolvenzantrag die Saison beenden können, könnte sich am Tabellenbild noch etwas ändern.

Darauf verlassen sollten sich die Islanders allerdings nicht. Und so erwartet Sicinski von seiner Mannschaft, dass sie am Freitagabend beim Tabellenvorletzten Passau - anders als gegen Füssen - bereit ist. „Es ist leider zu oft in dieser Saison passiert, dass wir nicht bereit waren“, meint der EVL-Trainer. „Und zwar die ganze Mannschaft und nicht nur zwei oder drei Spieler.“ Die hätte er sonst einfach auf der Bank sitzen lassen können. „Aber 20 Spieler kann ich ja nicht sitzen lassen“, meint Sicinski mit etwas Galgenhumor.

Vincenz Mayer fällt aus

Am Mittwoch analysierte der Trainer mit seiner Mannschaft die Partie gegen Füssen noch einmal auf Video. „Ich glaube schon, dass die Spieler wissen, was ich von ihnen verlange“, sagt Sicinski. Der Blick auf die vergangenen Wochen kann den Lindauern Mut machen. „Wir haben bisher nach jedem schlechten Spiel eine Reaktion gezeigt“, meint der Cheftrainer. „Meine Mannschaft wird in Passau alles geben, daran habe ich keine Zweifel.“

Verzichten müssen die Lindauer am Freitag auf Vincenz Mayer, der sich laut Sicinski leicht verletzt hat. Im Tor setzt der 49-Jährige wieder auf Dieter Geidl. Nach zwei Niederlagen gegen direkte Konkurrenten müssen die Islanders zurück in die Erfolgsspur kommen. Mit Siegen sähe die Lage des EVL gleich wieder deutlich besser aus. Viele Ausrutscher, gerade gegen Mannschaften aus derselben Tabellenregion, dürfen aber nicht mehr hinzukommen. „Die kämpferische Leistung muss stimmen, das ist das A und O“, sagt Sicinski. „Wenn wir keinen Willen zeigen, dann sind wir immer der zweite Sieger.“

Ein Ex-Lindauer geht bei Passau voran

Und das soll am Freitag in Passau aus Sicht der Islanders auf gar keinen Fall passieren. Die letzten drei Aufeinandertreffen mit den Black Hawks lösen bei den Lindauern positive Erinnerungen aus. Zum Start in die Saison 2023/24 fegten die Islanders die Passauer mit 6:1 aus der Lindauer BPM-Arena, Anfang Dezember gab es in Passau einen 6:0-Auswärtssieg und kurz vor Weihnachten einen 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen.

Die formstärksten Spieler bei Passau sind aktuell der Ex-Lindauer Artus Sevcenko, der seit seiner Verpflichtung in 26 Spielen bereits 37 Punkte erzielt hat. In Jan Hammerbauer ist inzwischen ein weiterer ehemaliger Islander im Passauer Team. Wichtig wird für die Islanders laut Mitteilung sein, einen guten Start ins Spiel zu haben. Dazu müssen Kapitän Andreas Farny und Co. vor dem gegnerischen Tor mehr Effizienz zeigen. „Wir wollen im Scheibenbesitz sein, dafür muss man aber kämpfen“, meint Sicinski.