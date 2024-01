Lindau Islanders machen ihren Trainer ratlos

Die EV Lindau Islanders haben in der Eishockey-Oberliga Süd einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Pre-Play-offs auf Distanz halten wollen. Man wolle „wie die Feuerwehr rauskommen“, hatte Trainer John Sicinski vor der Partie am Dienstagabend gegen den EV Füssen angekündigt. Davon war bei der 4:6-Heimniederlage allerdings nichts zu sehen, was den Trainer durchaus ratlos machte.

Früh muss der Coach seine Auszeit nehmen

Als John Sicinski am späten Dienstagabend in der Pressekonferenz den Auftritt seiner Mannschaft erklären sollte, wirkte der 49-Jährige so, als müsse er sich beherrschen, um nicht noch deutlicher zu werden. „Das war leider ein peinlicher Auftritt“, meinte Sicinski. „Es ist mir unerklärlich, warum wir in einem so wichtigen Spiel nicht bereit waren.“ Kaum hatte die Partie vor 457 Zuschauern begonnen, kamen die Lindauer nicht aus ihrem eigenen Drittel heraus. Alexander Dosch kassierte direkt eine Strafe, es folgte das 0:1 durch Marco Deubler.

Vom EVL war in den ersten Minuten in der Offensive überhaupt nichts zu sehen, nach dem 0:2 in der zwölften Minute durch den quirligen Bauer Neudecker nahm Sicinski direkt seine Auszeit. „Erst danach sind wir aufgewacht“, sagte der Islanders-Trainer. Kurzzeitig wurde es in der BPM-Arena auch besser. Zachary Kaiser stocherte die Scheibe im zweiten Nachsetzen über die Linie (14.), in Überzahl machte Lindau einmal Druck und kam durch Walker Sommer zum Ausgleich (20.).

Sicinski hinterfragt auch seine eigene Arbeit

Der US-Amerikaner war mit Abstand der auffälligste Lindauer gegen solide Füssener, die nach sieben Niederlagen in den vergangenen acht Spielen aber nicht mit ausuferndem Selbstvertrauen an den Bodensee gereist waren. Die Islanders gaben allerdings einmal mehr den netten Aufbaugegner. Wie „ein Hühnerhaufen im eigenen Drittel“ habe seine Mannschaft gewirkt, kritisierte Sicinski.

Bei aller Kritik an seiner Mannschaft nahm sich der Trainer selbst nicht aus. „Ich muss mir meine Gedanken machen, was ich anders machen kann, warum wir falsch vorbereitet waren.“ Auch die Körpersprache gefiel Sicinski nicht. „Wenn man gesehen hat, wie Füssen die Schüsse blockt, wie sie sich von der Bank aus anfeuern“, meinte der EVL-Trainer mit Blick auf die Gäste. „Bei uns kam wenig.“

Nach einem Konter wieder den Faden verloren

Nur mit den letzten acht Minuten im ersten sowie den ersten sieben Minuten im zweiten Drittel konnte Sicinski einigermaßen zufrieden sein. Da machte seine Mannschaft Druck und spielte sich viele Chancen heraus. „Dann gehen wir aber mit vier Mann tief, Füssen kontert und danach haben wir wieder den Faden verloren“, analysierte Sicinski. Anton Zimmer, Tobias Baader und Eetu-Vile Arkiomaa sorgten im Mitteldrittel für die komfortable und vorentscheidende 5:2-Führung für Füssen.

Vor dem Schlussdrittel stellte Sicinski ein wenig die Reihen um, dazu kam Dieter Geidl für Tommi Steffen ins Tor. Doch das 3:5 von Kaiser, der den Schläger in den Schuss von Eric Bergen hielt, fiel erst nach 55 Minuten. Drei Minuten vor dem Ende ging Geidl bereits vom Eis, dazu gab es noch eine Strafe gegen Füssens Baader. Doch den Anschlusstreffer gab es nicht mehr, stattdessen das 3:6 von Marco Deubler ins verwaiste Lindauer Tor. Dass Zackary Bross nur drei Sekunden später noch das 4:6 erzielte, war nur noch eine Randnotiz für die Statistik.

Video und Training statt freiem Tag

Sicinski strich noch am Dienstagabend den freien Mittwoch. Stattdessen standen bei den Lindauern eine Videoanalyse und eine Trainingseinheit auf dem Eis an. „Wie so oft in dieser Saison erwarte ich eine Reaktion meiner Mannschaft.“ Am Freitag (20 Uhr/SpradeTV) geht es zu den EHF Passau Black Hawks. Beim Tabellenvorletzten dürfen sich die Islanders keinen Ausrutscher erlauben. „Es gibt keine Ausreden, weshalb wir nicht bereit waren“, sagte Sicinski.

Oberliga Süd, 38. Spieltag: EV Lindau Islanders – EV Füssen 4:6 (2:2, 0:3, 2:1). – Tore: 0:1 (2:27 ÜZ) Marco Deubler (Zimmer), 0:2 (12:34) Bauer Neudecker, 1:2 (13:55) Zachary Kaiser, 2:2 (19:14 ÜZ) Walker Sommer (Schneider, Strodel), 2:3 (27:53) Anton Zimmer (Kryvorutskyy), 2:4 (31:53) Tobias Baader (Neudecker, Bleicher), 2:5 (37:31) Eetu-Vile Arkiomaa (Deubler), 3:5 (55:00) Zachary Kaiser (Bergen), 3:6 (59:46 UZ empty net) Marco Deubler (Bleicher), 4:6 (59:49 ÜZ) Zackary Bross – Strafen: Lindau 10 Minuten, Füssen 16 Minuten – Zuschauer: 457.