Lindau Islanders holen weiteren Verteidiger

Die EV Lindau Islanders haben sich in der Defensive noch einmal verstärkt. Der Eishockey-Oberligist hat Christian Obu verpflichtet, der vom DEL2-Aufsteiger Starbulls Rosenheim an den Bodensee wechselt. Der 22-Jährige spielte in der Jugend drei Jahre lang in der Red Bull Hockey Akademie in Salzburg und kam schon in jungen Jahren zu ersten Einsätzen in der DEL2 bei den Löwen Frankfurt.

Bei den Starbulls Rosenheim hatte Obu in der vergangenen Saison 60 Pflichtspiele bestritten und dabei zwei Tore erzielt und elf Vorlagen gegeben. Nach dem Aufstieg in die DEL2 haben sich die Rosenheimer in der Defensive verstärkt und Obu sah laut Mitteilung bei den Islanders eine bessere Entwicklungsmöglichkeit. Mit Rosenheim wurde eine feste Förderlizenz für die komplette Saison der Lindauer vereinbart.

Die Verteidigung der Islanders ist nun tiefer besetzt

„Mit Christian bekommen wir einen jungen talentierten Spieler, der bereits in der Vergangenheit auch einiges an DEL2-Luft schnuppern konnte“, wird der Sportliche Leiter Milo Markovic in einer Mitteilung der Islanders zitiert. „Gemeinsam wollen wir den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.“ Markovic’ Dank geht auch an den Starbulls-Vorstand Christian Hötzendorfer, „der mit uns einen Weg gefunden hat, den Spieler bis zum Saisonende an uns abzustellen“.

Mit aktuell sieben Verteidigern ist der EVL-Kader in der Defensive nicht sehr tief besetzt, zumal auch Marcus Gretz, Förderlizenzspieler der Wölfe Freiburg, nicht kontinuierlich zur Verfügung steht. Bei einer möglichen Verletzung eines Abwehrspielers hätte es zu personellen Problemen kommen können, teilen die Islanders mit. Mit Obu sehen sich die Lindauer nun besser aufgestellt.

Gut befreundet mit einem NHL-Profi

Der 22-Jährige war im vergangenen Oktober von den Heilbronner Falken aus der DEL2 kurz nach Saisonbeginn der Rosenheimer Meisterspielzeit zu den Starbulls zurückgekehrt. Bis 2017 hatte Obu bereits im Nachwuchsbereich der Rosenheimer gespielt und gewann mit den Bayern die DNL-Meisterschaft 2017. In seiner Vita stehen unter anderem 20 Einsätze in deutschen Nachwuchsnationalmannschaften sowie 67 DEL2-Spiele für Heilbronn und Frankfurt. Durch seine Zeit in Salzburg hat Obu den NHL-Profi J.J. Peterka kennengelernt, mit dem er laut Mitteilung immer noch in engem Kontakt steht.

In Rosenheim glauben sie an das Talent von Christian Obu. „Talent ist aber nicht alles“, sagte Starbulls-Trainer Jari Pasanen Ende der vergangenen Saison. „Hier und da wird Christian eine entsprechende Führung benötigen, was in diesem Alter aber auch vollkommen normal und okay ist.“ Diese Führung soll Obu bei den Islanders bekommen.