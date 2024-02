Lindau Islanders gehen ins Wochenende der Wahrheit

Für die EV Lindau Islanders steht in der Eishockey-Oberliga Süd das Wochenende der Wahrheit an. Die Lindauer wollen sich das Heimrecht in den Pre-Play-offs sichern - dafür benötigen sie im Heimspiel gegen den ECDC Memmingen (Freitag, 19.30 Uhr/BPM-Arena) und beim Höchstadter EC (Sonntag, 18 Uhr/beide Spiele bei SpradeTV) möglichst viele Punkte. Es sind die beiden letzten Partien der Hauptrunde, ehe am Dienstag die Pre-Play-offs beginnen.

Eine Ehrung für ein EVL-Talent

Die Islanders haben sich laut Mitteilung das Ziel gesetzt, die Halle gegen den Rivalen Memmingen komplett zu füllen. Am Donnerstag gab es jedoch noch „genügend Karten“, wie der EVL schrieb. Es ist das vierte Aufeinandertreffen in dieser Saison. Die bisherigen Derbys hatten es in sich. Ende Oktober verlor Lindau mit 4:6, die zweite Partie in Memmingen gewannen die Islanders mit 4:1. Beim ersten Spiel in der BPM-Arena vor gut vier Wochen setzten sich die Islanders mit 5:2 durch.

Ein zusätzlicher Höhepunkt beim Derby wird die Ehrung der EVL-Nachwuchsspielerin Hanna Weichenhain sein, die mit der deutschen U16-Auswahl bei den Winter Youth Olympic Games im südkoreanischen Gangwon die Bronzemedaille gewann und dabei beste deutsche Spielerin des Turniers war. Zudem durfte Weichenhain bei der Abschlussfeier die deutsche Fahne tragen.

Showdown am Sonntag

Die Abendkasse wird laut den Islandes auf jeden Fall geöffnet sein. Da wieder zahlreiche Memminger Fans an den Bodensee reisen, wird es für diese einen separaten Eingang zur BPM-Arena geben.

Je nach Ausgang der Partie am Freitag und den Parallelspielen in der Oberliga wird es am Sonntag eventuell zum großen Showdown ums Heimrecht in den Pre-Play-offs kommen. Sowohl die Lindauer als auch Höchstadt haben aktuell die gleiche Punktzahl, die Islanders liegen aufgrund des besseren Torverhältnisses vorne. Mit einem Sieg in regulärer Spielzeit gegen Memmingen könnte sich der EVL das Heimrecht sichern - denn dann bräuchten die Alligators am Sonntag einen extrem hohen Sieg gegen die Lindauer. Vorausgesetzt, Höchstadt gelingt am Freitag gegen den bereits feststehenden Oberliga-Süd-Meister Weiden nicht die große Überraschung. Bei einem Höchstadter Erfolg wäre die Spannung am letzten Spieltag der Hauptrunde noch größer, als sie es jetzt schon ist.

Der Trainer kritisiert den stressigen Terminplan

Schon am Dienstag geht es für die Islanders in den Pre-Play-offs weiter. „Es kann sein, dass wir Dienstag, Donnerstag und Freitag spielen“, sagt Sicinski über die Best-of-Three-Serie. „Und dann kann es sein, dass wir am Sonntag in den Norden fahren müssen.“ Ab dem Achtelfinale treffen Süd-Clubs auf Vereine aus der Oberliga Nord. „Die haben normale Wochen, wir lauter englische Wochen“, sagt Sicinski. „Das ist nicht schlau durchdacht, aber wir nehmen es, wie es ist.“