Lindau Islanders gehen in die heiße Phase

Nach dem 4:3-Sieg im Penaltyschießen (1:1, 2:1, 0:1, 0:0/1:0) am Sonntagabend gegen die Passau Black Hawks geht es für die Lindauer Eishockeyspieler nun Schlag auf Schlag. Viele direkte Konkurrenten der Oberliga Süd warten in den nächsten zweieinhalb Wochen auf die Lindauer.

Zu viele Strafen

Und gegen die wollen die Inselstädter disziplinierter auftreten, als es gegen Passau der Fall war. Trainer John Sicinski freute sich zwar über die zwei Punkte, kritisierte seine Mannschaft in der SpradeTV-Pressekonferenz aber auch. „Als wir die Führung ausbauen wollten, wurden wir zu offensiv, so entstand Passaus Anschlusstreffer“, meinte der Kanadier und fügte hinzu: „Vier Strafen in den letzten 15 Minuten sind einfach zu viel, zudem mussten wir eine Minute zu dritt gegen fünf spielen. Aber so ist das im Eishockey, wenn man die eigene Überzahl nicht nutzt, wird man bestraft.“

Mit mehr Disziplin geht es für den Tabellenachten nun am Dienstag ab 19.30 Uhr in Bad Tölz darum, den direkten Verfolger Tölzer Löwen in der Tabelle auf Abstand zu halten. Es wird sicher ein Spiel auf Augenhöhe, denn in dieser Saison gewannen beide Mannschaften je eine der bisherigen zwei Begegnungen. Der 3:4-Niederlage nach Overtime im Oktober dieses Jahres, folgte im November in der heimischen BPM-Arena ein überzeugender 3:0-Sieg für die Lindauer.

Mit neuem Trainer besser in Schwung

Ein solch klares Ergebnis ist am Dienstag eher nicht zu erwarten. Die Löwen kommen, seit der neue Trainer Axel Kammerer in Bad Tölz das Sagen hat, immer mehr in Fahrt, konnten sich in den letzten Wochen einige Punkte erkämpfen und mussten sich auch den Großen der Liga häufig nur knapp geschlagen geben. Gegen Ligaprimus Weiden verloren sie in einer wilden Partie am Ende nur mit 5:6 und beim Tabellenvierten Bayreuth nur mit 2:3. Die Indians aus Memmingen wurden in der heimischen Hacker-Pschorr Arena sogar mit 6:3 geschlagen.

Die Islanders sind also gewarnt, was da auf sie zukommt. Da sich die beiden Mannschaften in den vergangenen Spielzeiten immer harte und emotionale Kämpfe geliefert haben, ist wohl wieder von einem knappen Spiel auszugehen.

Tombola zugunsten des Nachwuchses

Lindau möchte unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in die wichtigen „Weihnachtsspiele“ starten. Denn nach Bad Tölz erwartet der EVL bereits am Freitag den EC Peiting (19.30 Uhr, BPM-Arena), am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es dann zum EV Füssen (16 Uhr), der Höchstadter EC wird am 28. Dezember um 19.30 Uhr zu Gast sein und zum Jahresabschluss am 30. Dezember reisen die Inselstädter schließlich nach Garmisch-Partenkirchen zum SC Riessersee. Es geht ausnahmslos gegen Teams, die in der Tabelle der Oberliga Süd in unmittelbarer Reichweite stehen. In den letzten Tagen des Jahres gibt es also sehr viel zu gewinnen, im schlimmsten Fall aber auch sehr viel zu verlieren.

Beim Heimspiel gegen den EC Peiting am Freitag wird in der BPM-Arena wieder die Tombola zugunsten des EVL-Nachwuchses stattfinden. Zudem haben alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 16 Jahre bei diesem Heimspiel freien Eintritt.

Alle Begegnungen sind wie immer im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV zu sehen.