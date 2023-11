Lindau Islanders feiern wieder den Blaulichttag

Zum Heimspiel am Sonntag, 5. November (18 Uhr), gegen die Tölzer Löwen veranstalten die EV Lindau Islanders wieder den Blaulichttag. Alle Mitglieder und Helfer von Freiwilligen Feuerwehren, Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk, Wasserwacht und Kriseninterventionsdienst aus Lindau und dem gesamten Landkreis sind angeschrieben worden und wurden mit freiem Eintritt zum Spiel in der Eishockey-Oberliga Süd eingeladen.

Der Blaulichttag wurde laut Mitteilung mit dem Neubau des Hallendachs im Jahr 2010 eingeführt, um amtlichen und ehrenamtlichen Helfern sowie Mitarbeitern für ihren Einsatz und der permanenten Bereitschaft zur Hilfe zu danken. Mittlerweile hat sich daraus eine Tradition entwickelt. „Wir haben die allergrößte Achtung vor der Leistung der ehrenamtlichen Helfer und möchten ihnen etwas für ihr großartiges Engagement an der Gesellschaft zurückgeben“, sagt Bernd Wucher, Vorsitzender der EV Lindau Islanders, laut Mitteilung.

Gegen die Tölzer Löwen wollen die Islanders wieder aus einer stabilen Defensive heraus so effektiv und zielstrebig agieren, wie es ihnen in der Vorwoche gegen den Deggendorfer SC gelang. Zudem wollen sich die Lindauer auch für die vor vier Wochen erlittene Niederlage nach Verlängerung revanchieren. Ein knappes Resultat ist auch am Sonntag zu erwarten. Duelle zwischen den Islanders und den Tölzer Löwen waren zudem oft torreich.