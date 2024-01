Lindau Islanders erleben einen enttäuschenden Abend

Enttäuschender Dienstagabend für die EV Lindau Islanders: Der Eishockey-Oberligist wollte mit einem Sieg gegen den EV Füssen einen Konkurrenten im Kampf um die Pre-Play-offs distanzieren. Doch stattdessen stand nach einem über weite Strecken schwachen Spiel in der Defensive eine 4:6-Niederlage. „Das war leider ein peinlicher Auftritt“, sagte EVL-Trainer John Sicinski.

Die Füssener zogen damit nach Punkten mit den Islanders gleich - Lindau hat allerdings ein Spiel weniger absolviert. Dennoch war es natürlich ganz und gar nicht das Ergebnis, das sich die Lindauer erhofft hatten. Trainer John Sicinski hatte nach dem spielfreien Sonntag angekündigt, dass seine Mannschaft „wie die Feuerwehr“ rauskommen wolle. Das Gegenteil war der Fall: Nach zwei Minuten gab es die erste Unterzahl und das 0:1, nach zwölf Minuten das 0:2.

Große Probleme in der eigenen Zone

Immer wieder hatten die Islanders Probleme in der Defensive, das zog sich durch die ganze Partie. Mit der Schnelligkeit von Spielern wie Bauer Neudecker hatten die Lindauer große Schwierigkeiten. Dazu kam abermals die wohl größte Schwäche des EVL in dieser Saison: 16 Strafminuten kassierte Füssen, viel zu selten schlugen die Lindauer daraus Kapital. Zwar gab es die Powerplaytore von Walker Sommer zum zwischenzeitlichen 2:2 (20.) sowie von Zackary Bross in den Schlusssekunden, als schon alles entschieden war. Aber mit etwas mehr Konsequenz und Zug zum Tor in Überzahl wäre am Dienstag deutlich mehr drin gewesen. „Wir haben Chancen ohne Ende, treffen aber das Tor nicht“, meinte Sicinski.

Die Füssener ließen sich nicht davon beirren, dass sie im ersten Drittel den 2:0-Vorsprung verspielten. Im zweiten Drittel sorgten Anton Zimmer, Tobias Baader und Eetu-Vile Arkiomaa für die komfortable und vorentscheidende 5:2-Führung.

Reihenumstellungen und ein Goalie-Wechsel

Da halfen auch kleine Reihenumstellungen und der Goalie-Wechsel von Tommi Steffen zu Dieter Geidl vor dem Schlussdrittel nicht mehr. Die Islanders machten zwar durch Zachary Kaiser, der den Schläger in den Schuss von Eric Bergen hielt, das 3:5. Doch da waren bereits 55 Minuten gespielt. Drei Minuten vor dem Ende ging Geidl bereits vom Eis, dazu gab es noch eine Strafe gegen Füssens Baader. Doch den Anschlusstreffer gab es nicht mehr, stattdessen das 3:6 von Marco Deubler ins verwaiste Lindauer Tor. „Es war ein starkes Spiel meiner Mannschaft“, lobte Füssens Trainer Juhani Matikainen. Dass Zackary Bross nur drei Sekunden später noch das 4:6 erzielte, war nur noch eine Randnotiz für die Statistik.

Die Statistik zum Spiel

EV Lindau Islanders - EV Füssen 4:6 (2:2, 0:3, 2:1). - Tore: 0:1 (2:27 ÜZ) Marco Deubler (Zimmer), 0:2 (12:34) Bauer Neudecker, 1:2 (13:55) Zachary Kaiser, 2:2 (19:14) Walker Sommer (Schneider, Strodel), 2:3 (27:53) Anton Zimmer (Kryvorutskyy), 2:4 (31:53) Tobias Baader (Neudecker, Bleicher), 2:5 (37:31) Eetu-Vile Arkiomaa (Deubler), 3:5 (55:00) Zachary Kaiser (Bergen), 3:6 (59:46 UZ empty net) Marco Deubler (Bleicher), 4:6 (59:49 ÜZ) Zackary Bross - Strafen: Lindau 10 Minuten, Füssen 16 Minuten - Zuschauer: 457.