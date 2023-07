Die Lindau–Fahnen überschlagen sich im Wind. Das Lindauer Kinderfest ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Das Wetter sorgt für Adrenalin. Doch am Ende triumphiert die bunte Blumenpracht über den grauen Himmel.

Regencapes, Schirme, Kapuzen: Die Mädchen und Buben sind auf das Schlimmste vorbereitet. Die Musikkapellen haben ihre schweren Fahnen in Folien eingepackt. Die ganze Nacht hat es sintflutartig geregnet. Immer wieder richten sich die Blicke zum Himmel. Doch die Kinder scheinen bei den Kinderfest–Gottesdiensten den Segen von ganz oben bekommen zu haben.

Gegen das bunte Blumenmeer hat der graue Himmel sowieso keine Chance. Als die rund 1900 Mädchen und Buben mit ihren Blumenkränzen und Fahnen durch die Altstadt ziehen, wird es den Zuschauern am Straßenrand warm ums Herz — trotz 15 Grad Außentemperatur. Es ist Lindaus Nationalfeiertag, und alle Herzen schlagen höher.

„Mama, hier bin ich“

Die beiden Frauen jubeln den Kindern am Bismarckplatz zu. Aber ihr Blick geht suchend über die Menge. Plötzlich schert ein kleines Mädchen aus der Reihe aus — und bringt den Blumenbogen damit in maximale Spannung. „Mama, hier bin ich“, sagt die Kleine strahlend, als sie unvermittelt vor ihrer Mutter steht. Nur gut, dass ihr die Freundin am anderen Ende des Bogens gefolgt ist. Jetzt kann die Mama noch schnell ein Foto von der strahlenden Kleinen machen. Oma kämpft derweil mit den Tränen.

Da ist sie nicht die einzige. Wenn die Kinder an den Zuschauern vorbeilaufen, ziehen auch eigene Erinnerungen vorbei. Viele der Eltern, die dort stehen, wissen noch genau, wie es war, als sie selber mitgelaufen sind. Sie erinnern sich an die Aufregung, an das Kränzchen, das immer pikste, aber nie fehlen durfte. An das Festtagsgewand, das für den großen Tag extra genäht oder gekauft wurde. Was Lindaus Ehrenbürgerin Anneliese Spangehl durch den Kopf geht, als sie die vielen Kinder sieht, bleibt das Geheimnis der 96–Jährigen.

Im Hafen knallen Böllerschüsse, gefolgt von kräftigen „Lindau–Hoch“-Rufen der Kinder. Ab und zu verteilen sie Blumen an die Zuschauer, aber der Zeitpunkt muss passen. Vielleicht wartet in der nächsten Gasse noch die Oma.

Applaus für die neue Erdenbürgerin

Die Kleinsten vom Trommlerzug tragen die Fahnen fast so gekonnt wie die gestandenen Männer der Lindauer Musikvereine. Die Kapellen, Fanfaren– und Trommlerzüge sorgen traditionell für den richtigen Ton beim Lindauer Kinderfest.

Während die einen noch am Seehafen sind, ziehen die ersten Schulen schon vors Rathaus. Dort weisen ihnen die Ordner ihren Platz zu. Am Ende wird es auf der Seite des Neuen Rathauses aber noch überraschend viel Platz geben.

Auf der Rathaustreppe wird es inzwischen eng. Stadträtinnen und Stadträte, Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, Vertreter aus Chelles und der Stadtverwaltung sind da. Als Bürgermeister Mathias Hotz den Kindern berichtet, dass Oberbürgermeisterin Claudia Alfons ihre zweite Tochter bekommen hat, gibt es erst mal einen kräftigen Applaus von den Mädchen und Jungs — was für eine Begrüßung für die neue Lindauerin.

Mathias Hotz, der vor 25 Jahren zum letzten Mal als Kind selber dort unten stand, erinnerte an den Ursprung des Kinderfestes nach dem 30–jährigen Krieg. An Ratsherr Valentin Heider, der für seine Stadt kämpfte, obwohl er selbst krank war und durch den Krieg viel verloren hatte. Es sei wichtig, sich zu engagieren, sagt Hotz zu den Kindern: für unsere „wunderschöne Heimat“ und für ein respektvolles Miteinander. Als er Lindau hoch ruft, bricht ihm mehrmals die Stimme weg.

Beim Lindaulied bricht die Sonne durch

Pünktlich zum Lindaulied kommt die Sonne raus: Der Spot liegt auf tausenden Menschen, die vor dem Alten Rathaus gemeinsam „Lindau hoch“ singen. Wie immer ein Gänsehautmoment beim Lindauer Kinderfest.

Ein Tusch leitet den großen Moment für Anna Mangold und Jonathan Iffland auf der Rathaus–Treppe ein. Sie tragen souverän und sympathisch das Kinderfest–Gedicht vor, das das Kollegium der Grundschule Oberreitnau geschrieben hat. Dabei erzählen sie, wie viel in der Oberreitnauer Schule vorangeht, angefangen von der neuen Schulleitung bis hin zur Digitalisierung. „Mit unserer Schule sind wir schon sehr zufrieden, nur ein bisschen was ist auch hier noch liegengeblieben“, sagen sie: Größere Räume für die Mittagsbetreuung und ein neugestalteter Schulhof zum Beispiel fehlten noch.

Wenig später setzt sich der bunte Zug vom Alten Rathaus aus wieder in Bewegung. Alle kommen trocken nach Hause. Ein „Lindau hoch“ den Regenwolken, die an diesem Vormittag dicht halten.