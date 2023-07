Bunter Blumenschmuck und strahlende Kinderaugen: Am Mittwoch, 26. Juli, heißt es wieder „Lindau hoch“. 1920 Kinder und 273 Betreuer werden durch Lindaus Straßen und Gassen zum Festakt vors Alte Rathaus laufen. Nachmittags teilen sich die Kinder und ihre Betreuer auf die vier Festplätze auf. Das erwartet Kinder und Besucher des Lindauer Kinderfestes.

Das Kinderfest wird dieses Jahr 368 Jahre alt. Den Umzug führen dieses Mal die Kinder aus Reitnau an, gefolgt von der Altstadt, Reutin, Zech und Aeschach/Hoyren. Da das Kinderfestgedicht am Alten Rathaus immer von Kindern des Stadtteils vorgetragen werden, der den Festzug anführt, sind in diesem Jahr die Kinder der Grundschule Reitnau an der Reihe.

Die Mädchen und Buben aus Aeschach/Hoyren und Reitnau stellen sich im („alten“) Langenweg, an der Spitze in der Unterführung, auf. Die Kinder aus Reutin laufen wieder von ihrer Schule über die Rickenbacher Straße, Berliner Platz, Bregenzer Straße, Unterführung Bregenzer Straße. Die Kinder aus Zech werden mit Bussen in die Ladestraße gefahren und laufen von dort aus zum Aufstellungsplatz in die Bregenzer Straße auf Höhe Zollamt.

Die Oberbürgermeisterin wird in diesem Jahr vom zweiten Bürgermeister Mathias Hotz vertreten. Er läuft, gemeinsam mit den Ehrengästen, ab der Stadtverwaltung mit. Am Europaplatz schließt sich der Festzug zusammen und zieht gemeinsam über die Seebrücke auf die Insel. Auch heuer sind wieder Gäste aus der Partnerstadt Chelles beim Kinderfest dabei. Auch eine Kindergruppe nimmt wieder am Kinderfest teil.

Bürgermeister Mathias Hotz wird zusammen mit den Gästen aus Chelles und Vertretern des Stadtrates und der Verwaltung am Nachmittag alle Festplätze besuchen.

Kinderfest im Bürgerpark auf der Hinteren Insel

Nachdem die Premiere im vergangenen Jahr gelungen war, wird das Kinderfest für die Kinder aus Aeschach/Hoyren und der Insel wieder im Bürgerpark auf der Hinteren Insel stattfinden. Es wurden lediglich Nuancen verändert.

Ein weiteres Fahrgeschäft kommt zusätzlich zu den bisherigen dazu, um die Wartezeiten für die über 1000 Kinder zu verkürzen. Die Zusammenlegung der Spiele am „Ring for Peace“ für alle Kinder sehen die Verantwortlichen als Chance, die Verschmelzung der beiden Kinderfestvereine voranzubringen. Auch für die kleinsten Gäste wird an diesem Tag einiges geboten sein. Vor der Kaserne wird es neben der Lindauer Kindereisenbahn auch einen Stand mit Kinderschminken sowie Hüpfburgen geben.

Festwirt bleibt Tobias Pflug mit seiner Projekt Drei GmbH. Ein zusätzlicher Essensstand soll für kürzere Warteschlangen an der Essensausgabe sorgen. Damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann, wird es wieder Bon–Stationen geben, an denen die Besucher vorab Marken für die Getränke kaufen können.

Der Morgen beginnt auf der Insel mit einem besonderen Höhepunkt. Schon ab 9 Uhr wird es 1000 Paar Weißwürste mit Brezeln geben. Dieses Angebot organisiert Round Table Lindau und wird die dabei erzielten Erlöse spenden.

Auch beim Musikprogramm werden sich altbewährte Traditionen finden. So spielt direkt nach dem Umzug die Jugendkapelle Lindau bis etwa 12.15 Uhr. Abgelöst wird diese von der bekannten Franz–Gapp–Band, die bis 15 Uhr Unterhaltungsmusik bietet. Anschließend wird von 15 Uhr bis 19 Uhr der Musikverein Aeschach/Hoyren die musikalische Umrahmung übernehmen. Danach machen sie die Bühne für die Air Bubbles frei. Freuen dürfen sich die Besucher am frühen Abend noch auf die Showeinlage des Trommlerzuges Lindau–Aeschach.

Damit das persönliche Gespräch nicht zu kurz kommt, bietet der Festplatz auch ruhigere Bereiche an, wie zum Beispiel die Uferstufen mit tollem Blick auf den Bodensee. Um auch bei schlechtem Wetter ein gutes Angebot bieten zu können, steht ein großes Festzelt zur Verfügung.

Weißwurst und Blasmusik ab 11 Uhr im Festzelt in Reutin

Der Kinderfestnachmittag in Reutin startet wieder bereits ab 11 Uhr, dann öffnet das Zelt seine Pforten und erwartet alle Kinderfestfreunde bei einem Weißwurstfrühstück mit der Blasmusik „D’Falschspieler“. Auch der Vergnügungspark mit Trampolin, Autoscooter, Ketten– sowie Kinderkarussell, Hüpfburg, Schießstand und Pfeilewerfen ist dann geöffnet. Die Fotowand in Herzform steht auch in diesem Jahr wieder kleinen und großen Kindern zum Fotografieren zur Verfügung.

Die Kinder treffen sich um 13.45 Uhr am Reutiner Rathaus, um dann um 14 Uhr durch die Schulstraße, die Lugeckstraße, Am Hang, die Wiedemannstraße und wieder zurück durch die Schulstraße zu ziehen.

Fürs leibliche Wohl im Festzelt ist bestens besorgt. Die Narrenzunft Lindau übernimmt wieder den Getränkeausschank im Festzelt. In der Weinlaube erwartet die Besucher eine Weinkarte mit regionalen Weinen.

Aufgrund personeller Veränderungen steht in diesem Jahr in Reutin keine Tombola zur Verfügung. Die Verantwortlichen zeigen sich jedoch optimistisch, dass im kommenden Jahr wieder viele schöne Preise auf die Kinderfestbesucher in Reutin warten.

Musikalische Umrahmung am Nachmittag gibt es, wie jedes Jahr, vom Musikverein Reutin, der von 6 Uhr morgens bis spät in die Nacht für Stimmung sorgt.

Spaß und Süßes lautet das Motto in Zech

Der Kinderfestnachmittag beginnt traditionell, zum 70. Mal, um 14 Uhr mit dem Abmarsch der Schulkinder in Begleitung des Fanfarenzugs der Narrenzunft von der Grundschule Zech durch das obere Zech dann zurück über die Sozialstation zum Festplatz an der Grundschule. Im Anschluss finden im Pausenhof der Grundschule die Wettspiele der Schulkinder statt.

Wenn das geschafft ist, geht es zum vergnüglichen Teil des Tages über. Auf dem Rummelplatz vor der katholischen Kirche gibt es von 15 bis 20 Uhr für Klein und Groß drei aufgeblasene Eventmodule — Bungeerun, Basketball, Fußball–Dart — zwei kleine Kinderkarusselle sowie den Hau den Lukas. Neu ist der Süßigkeitenstand in einer zweiten Holzbude am Rummelplatz.

Von 15 bis 18 Uhr steht der Treffpunkt Zech für die Kids mit Schminken und Glitzertattoos bereit. Ebenfalls neu auf dem Zecher Kinderfest ist das Ponyreiten mit Unterstützung des Ponyhofs Kürnachtal. Der Zechwald bietet dafür die richtige Kulisse für einen entspannten, kühlen Ritt.

Im Innenhof der Grundschule Zech ist neben der reich bestückten Tombola auch kulinarisch wieder einiges geboten. Kaffee und hausgemachte Kuchen werden vom Elternbeirat der Grundschule Zech und dem Treffpunkt Zech organisiert. Natürlich gibt es auch Herzhaftes. Ab 18 Uhr sorgt das Musik–Duo vom vergangenen Jahr wieder für Tanz und ausgelassene Stimmung.

Frischer Wind und Altbewährtes in Reitnau

Mit frischem Wind und Altbewährtem startet das Reitnauer Kinderfest um 13.30 Uhr mit dem Festumzug von der Grundschule über die Bodenseestraße auf die sommerlich geschmückte Festwiese im Freizeitzentrum. Nach der Eröffnung der Festbühne um 14 Uhr und der anschließenden Aufführung der Grundschüler, startet Reitnau durch mit Spiel und Spaß.

Die Spiele wurden vom engagierten Organisationsteam und vielen helfenden Händen aufwendig erneuert. Außerdem wurde die Ablauforganisation verbessert, um die Wartezeiten am Grill– und Getränkestand zu verkürzen.

Neben den 25 Spielstationen zu Lande und zu Wasser, können sich die Besucher auf Attraktionen wie Kinder– und Kettenkarussell, Süßigkeiten vom Zuckerwatte–Stand, Hüpfburg, Schießbuden, Puppentheater und Happy Painting freuen. Aber auch die Großen kommen nicht zu kurz und können sich auch kulinarisch verwöhnen lassen.

Der im letzten Jahr erstmalig ausgetragene Schießwettbewerb für die Fünft– bis Siebtklässler um den Karl–Schober–Pokal hat großen Anklang gefunden. Er wird auch dieses Jahr wieder von 16 bis 17.30 Uhr an der Luftgewehrbude stattfinden. Hierzu werden alle Teilnehmer gebeten, sich vorab rechtzeitig über die Schulen anzumelden!

Die Musikkapellen aus Ober– und Unterreitnau sorgen wieder für Feierlaune bis tief in die Nacht.

Das Kinderfest wird nicht verschoben, das Programm grundsätzlich nicht verändert. Es wird bei jeder Witterung durchgeführt. Bei einer Unwetterwarnung kann es aber zu Programmänderungen kommen. Bei unsicherer Wetterlage sollten Radio-Durchsagen ab 7 Uhr auf Bayern 1, Bayern 3 und RSA Radio oder Einträge auf der Facebook Seite „Stadt Lindau Info“ beachtet werden.