„Lindau Hilft“ schickt 40–Tonner mit Hilfsgütern in die Ukraine

Zwei Transformatoren, Lebensmitteldosen, medizinisches Gerät wie ein Ultraschall–Diagnosegerät sowie Tierfutter und weitere Hilfsgüter hat der Verein „Lindau Hilft“ auf die Reise in die Ukraine geschickt (Foto: Christian Flemming). Dank einer Spende von Nestlé warteten 46 Paletten Nudel– und Linseneintopf im Lager des Vereins, 27 davon konnte der 40–Tonner dieses Mal mitnehmen. Dafür fanden Paletten mit Hunde– und Katzenfutter, von Rupp in Vorarlberg gespendet, Platz in dem Auflieger sowie all die medizinischen Geräte und Arzneien. Letztere kommen nach Irshava, Transkarpatien in der Westukraine, wie Angelique Donat weiß. Lücken auf dem Sattelauflieger konnten mit Matratzen und Lattenrosten für Betten gefüllt werden.