Lindau hat einen zweiten Löwen. Er steht in Zech und schaut in Richtung Österreich.

Die Statue ist Teil der neuen Grenzbrücke. Landrat Elmar Stegmann glaubt in ihr einen freundlich-grüßenden Blick zu erkennen. „Diese Brücke verbindet Familien, Kollegen, Freunde und Geschäftspartner“, sagt er.

Wie wichtig die Verbindung mit den Nachbarn aus Österreich sei, habe die Zeit der geschlossenen Grenzen während der Corona-Pandemie eindrücklich gezeigt. „Die Menschen in unserer Region waren unheimlich stark betroffen“, so Stegmann.

Am Mittwochvormittag wird der Löwe feierlich enthüllt und die Grenzbrücke offiziell eingeweiht. (Foto: Jule Baumann )

Doch davon ahnt der steinerne Löwe nichts. Die Miniaturversion von Lindaus Wahrzeichen am Hafen hat Steinmetz Frank Bergmann mit Uta Bastian gefertigt. Dabei hat er auch Details wie die angewinkelten Hinterläufe des Tieres mit eingearbeitet. Am Mittwochvormittag wurde die Statue feierlich enthüllt. Damit ist nun auch die neue Grenzbrücke über die Leiblach komplett fertig.

Gerüst wird bei Hochwasser nach oben gezogen

Michael Neupert, Baudirektor beim staatlichen Bauamt in Kempten, erinnert an die unterschiedlichen Herausforderungen beim Errichten des Bauwerks, das viel mehr sei als „nur der Ersatz für eine in die Jahre gekommene Brücke“.

Zum einen war besondere Aufmerksamkeit geboten, weil sich die Brücke im Flora-Fauna-Habitat Leiblach/Oberreitnauer Ach befinde. Zum anderen mussten die Bauarbeiter mit dem unterschiedlich hohen Wasserstand arbeiten. Dafür nutzten sie ein spezielles Gerüst, das man bei Hochwasser nach oben ziehen kann.

Steinmetz Frank Bergmann und Uta Bastian haben den Löwen gefertigt. (Foto: jule )

Dass sich der Bau der Brücke verzögert hatte, lag unter anderem an der „historischen Aufklärungsarbeit“, die das staatliche Bauamt in den Bundesministerien leisten musste. Denn ein Vertrag, den der König von Bayern und der Kaiser von Österreich im Jahr 1844 geschlossen hatten, regelt deren Instandhaltung: Österreich ist zuständig für die Brücke in Oberhochsteg, Deutschland für die in Unterhochsteg.

Und weil durch Unterhochsteg eine Bundesstraße führt, muss der Bund die neue Brücke zahlen. Allein die Formalien für die Finanzierung hätten ein Jahr in Anspruch genommen, erzählt Neupert. „Dass wir in Österreich zum Teil umsatzsteuerpflichtig wurden, hat die Sache nicht einfacher gemacht.“

Fünf Millionen Euro Kosten

Insgesamt habe der Bau der neuen Brücke fünf Millionen Euro gekostet. Die Ersatzbrücke, über die Autos während der Bauarbeiten geleitet wurden, lag bei 500.000 Euro.

Weitere Verzögerungen gab es wegen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine, der Auslöser war für Materialmangel. Zwischendurch war Stahl so teuer, dass der Brückenbau unterbrochen wurde. Auch der Transport der großen Brückenteile nach Lindau verlief nicht ganz reibungslos.

Seit Ende Juli ist der Brücken-Koloss endlich fertig und verbindet die deutsche mit der österreichischen Seite der Leiblach. Die neue Brücke ist sechs Meter breiter als die alte und bietet damit mehr Platz für Fahrradfahrer und Fußgänger. Außerdem ist sie 50 Zentimeter höher, damit die Leiblach auch bei Hochwasser problemlos unter ihr durch fließen kann. Die Wellenform der neuen Brücke erinnert an die Thierschbrücke.

Wer genau hinschaut, der sieht darum in der neuen Brücke mit dem Löwen nicht nur eine Verbindung zwischen Lindau und Vorarlberg. Sondern auch eine zwischen Zech und der Insel.