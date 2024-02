Lindau bekommt weitere Unterstützung von den Towerstars

Die Blue Devils Weiden dominieren zweifelsohne die Eishockey-Oberliga Süd. Das machte der Tabellenführer mit vier Siegen aus vier Spielen auch in den Duellen gegen die EV Lindau Islanders deutlich. Als Nummer 2 haben sich die Heilbronner Falken positioniert - und auch das Topteam aus Baden-Württemberg hat bisher eine makellose Bilanz (4:2, 4:1, 4:3) gegen die Inselstädter vorzuweisen. Aus Sicht des DEL2-Absteigers soll auch das vierte Saisonspiel gegen Lindau erfolgreich bestritten werden. Die Gastgeber sind aber heiß auf das Heimrecht in den Pre-Play-offs und hoffen auch noch leicht auf die direkte Qualifikation für die Play-offs. Das wollen die Inselstädter am Sonntag ab 18 Uhr in der heimischen BPM-Arena auch unterstreichen.

Erneut Glück bringen soll die Lebenshilfe Lindau-Lindenberg. Die gehandicapten Menschen und ihre Betreuer wurden vom Verein wie schon gegen den SC Riessersee (5:1) auch jetzt gegen Heilbronn eingeladen. Der erste Besuch gegen Garmisch war schon sehr herzlich und gelebte Inklusion, die eingeladenen Gäste sind begeistert und voller positiver Emotionen nach Hause gefahren. Wie schon vor zwei Wochen wird auch gegen die Falken die Holzfläche vor dem Fanshop in der BPM-Arena mit den Auffahrrampen für Rollstühle nur der Lebenshilfe mit ihren Gästen zur Verfügung stehen.

Die Sicinski-Zukunft ist noch unklar

Heilbronn besitzt trotz des Abstiegs einen Kader mit klingenden Namen. Goalie Patrick Berger stand schon für Landshut und Regensburg in der DEL2 im Tor stand. Mit dem erfahrenen Thomas Supis in der Verteidigung und den Stürmern Frédérik Cabana, Robin Just, Oula Uski und Niklas Jentsch steht viel Qualität im Heilbronner Kader. Gefährlich sind auch die beiden Zwillinge Linus und Pontus Wernerson Libäck aus Schweden. Zusammen kommt dieses Stürmer Sextett schon auf über 350 Scorerpunkte.

Öffentlich noch unklar ist, wie es in Lindau auf der Trainerposition weitergeht. Der Vertrag von John Sicinski läuft aus. Gespräche über die Zukunft von ihm sind geführt worden, über die Inhalte könnte der Eishockey-Oberligist nächste Woche informieren.

Lindau und Ravensburg treffen Vereinbarungen

Fakt ist dagegen, dass die Islanders den Rest der Hauptrunde von einem weiteren Akteur des DEL2-Meisters Ravensburg Towerstars unterstützt werden. Tim Gorgenländer ist ab sofort mit einer Förderlizenz für Lindau ausgestattet. Wie schon bei Lukas Bender wurde diese umgeschrieben, nachdem auch der 20-Jährige bisher für den EVL-Ligakonkurrenten ECDC Memmingen spielberechtigt war. Bei den Allgäuern absolvierte er aber lediglich zwei Spiele. Sein Debüt für Lindau wird Gorgenländer aller Voraussicht nach am Sonntag gegen Heilbronn geben.

Andersherum bekommt der 20-jährige Islanders-Torwart Dieter Geidl eine Förderlizenz für die Ravensburg Towerstars. Hierbei geht es vor allem auch „um Trainings mit dem amtierenden DEL2-Meister, in denen sich der junge Goalie weiterentwickeln kann“, so der EVL.