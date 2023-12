„Glück to go“ oder vielleicht auch „Liebe zum Mitnehmen“ könnte man die Aktion in dem Lindauer Stadtteil Zech bezeichnen. Dort haben besonders kreative Bürger an einem Baum einen Mistelzweig aufgehangen.

Wer vorbeikommt, hat Glück: Drunterstellen ist gratis. Einzige Bedingung: Es muss auch jemand zum Küssen in der Nähe sein.

Liebe unterm Mistelzweig: Zecher hatten eine besonders kreative Idee. (Foto: rst )

Bei Facebook hat die Aktion schon jede Menge Liebe in Form von Herzen bekommen. Auch ich gebe einen Daumen nach oben. Denn die Welt braucht definitiv mehr Liebe - nicht nur zu Weihnachten.