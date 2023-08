Wenn die Zecherinnen und Zecher einkaufen wollten, mussten sie bisher nach Reutin oder noch weiter fahren. Seit Donnerstag hat der Lindauer Stadtteil einen eigenen Supermarkt.

Lidl hat seine zweite Filiale in der Stadt eröffnet. Die Einheimischen freut das besonders — aber auch viele Vorarlberger kommen zum Eröffnungstag.

Um acht Uhr am Morgen ist auf dem Parkplatz in der Zechwaldstraße schon jede Menge los. Ein Auto nach dem anderen kommt an. Drinnen legt Berisbek Fehmi zwei große Melonen, etwas Mehl und Hefe in den Einkaufswagen.

Seine Frau möchte heute backen, erzählt er. „Bislang musste ich immer zum Lindaupark oder Kaufland fahren“, sagt der Zecher. Jetzt könne er zu Fuß zum Einkaufen gehen. „Zech brauchte das.“

Zugewinn für Rentner mit Rollator

Einen Gang weiter befüllen Urlauber vom Campingplatz Papiertüten mit Brötchen, Einheimische unterhalten sich zwischen Kühlregal und Konservedosen. Manche sind nur aus Neugierde gekommen. So wie Gerda Zieger.

Sie findet den Supermarkt direkt um die Ecke auch für kleine Erledigungen gut. „Vor allem für die Rentnerinnen oder diejenigen, die einen Rollator haben, ist das ein Zugewinn.“

Familienausflug in den Supermarkt: Sergei Miller ist gemeinsam mit Tochter Xenia und den beiden Großeltern zur Eröffnung gekommen. „Endlich können wir vor der Haustüre einkaufen.“ (Foto: Ronja Straub )

Davon ist auch Bürgermeister Mathias Hotz überzeugt. „Der Supermarkt schließe eine Lücke in der Nahversorgung“, sagt er bei der Laden–Eröffnung am Donnerstag. Dass das Geschäft gut angenommen wird, daran hat der Bürgermeister keine Zweifel. „Ich bin froh, dass Lidl hier ist.“

Auch ein Gutachten der Münchner Beratungsfirma Cima hatte ergeben, dass der Markt notwendig ist. Denn bislang gab es in Zech nur eine Bäckerei, einen asiatischen Lebensmittelmarkt sowie einen Tankstellenshop. Die nächstgelegenen Märkte, der Aldi in Reutin und der Spar in Lochau, sind beide eineinhalb Kilometer oder mehr entfernt.

Bürgermeister Mathias Hotz kassiert ab

Für das Piepsen an der Kasse sorgt an diesem Morgen Bürgermeister Hotz höchstpersönlich. Konzertiert zieht er Spülmittel, Bananen und Salatköpfe über das Band. Das sei das erste Mal, dass er in einem Supermarkt kassiert, berichtet er. Deshalb unterstützt ihn eine Lidl–Mitarbeiterin.

Den Job, den Mathias Hotz kurzzeitig übernommen hat, erledigt zukünftig das 20–köpfige Team um Filialleiterin Lisa Sauter. Sie räumen auch Regale ein, füllen auf und kümmern sich ums Lager. Mitarbeitende zu finden war nicht leicht, sagt Martin Lang, Immobilienleiter bei Lidl.

Die Bewerbertage in Lindau seien eher ernüchternd verlaufen. Einige Mitarbeitende habe man glücklicherweise aus einer Filiale in Wangen übernehmen können. Dort baut Lidl neu. „Wir sind aber immer auf der Suche.“

Österreicher kommen in den neuen Markt

Der neue Markt in Zech ist nicht Lidls erster Standort in Lindau. Auch in der Kemptener Straße gibt es eine Filiale. Das sei vertretbar, sagt Mathias Hotz. „So wird die andere Filiale etwas entlastet.“ Dass in dem neuen Supermarkt in Zech etwas los sein wird, sei alleine durch die Nähe zu Österreich gegeben.

Scheckübergabe vor dem Supermarkt: Lidl-Geschäftsführer Christian Eberz (rechts) spendet 1000 Euro an den Treffpunkt Zech. Roland Manz (mitte) vom Vorstand freut sich mit Bürgermeister Mathias Hotz. (Foto: Ronja Straub )

Norbert und Gudrun Beneder sind aus Hard in Vorarlberg zum Einkaufen gekommen. Ihr Auto ist längst nicht das Einzige mit österreichischem Kennzeichen auf dem Parkplatz. Das Ehepaar kommt regelmäßig nach Lindau zum Einkaufen. „Wegen der Preise und weil der Lidl hier schöner und sauberer ist als bei uns“, sagt die Frau.

Das Paar hat ausgerechnet, dass es etwa ein Viertel spart, wenn es über der Grenze einkauft. Vor allem Milchprodukte seien auf der deutschen Seite günstiger, aber auch das Gemüse.

Das Team von Filialleiterin Lisa Sauter freut sich auf den Start in Lindau. (Foto: Ronja Straub )

Dass viele Österreicher den neuen Supermarkt nutzen werden, glaub auch Roland Manz. Der Vorsitzende des Treffpunkts Zech sieht den positiven Effekt aber vor allem für seinen Stadtteil. Er hofft, dass der Markt auch dann bestehen bleibt, wenn das Gelände drumherum weiterentwickelt wird.

Wie es auf dem Kunert–Areal weiter gehen soll

Die Firma Rhomberg hat das Kunert–Areal, auf dem der Supermarkt steht, 2018 gekauft. Das Unternehmen plant, den Gewerbepark umzubauen. Dafür sollen die Gebäude dort abgerissen werden, sagt Manuel Weiner, Leiter Immobilienentwicklung bei Rhomberg, der auch zur Eröffnung am Donnerstag gekommen ist. Noch sei die Flächennutzung auf dem Areal nicht optimal. Die Firma wolle Flächen entsiegeln und dafür mehr in die Höhe bauen.

Berisbek Fehmi wohnt in Zech und freut sich, zukünftig zu Fuß einkaufen zu können. (Foto: Ronja Straub )

Weiner sichert aber zu, dass das Unternehmen auch langfristig eine Lebensmittelversorgung auf der etwa 31.000 Quadratmeter großen Bereich sieht. Es gehe darum, was der Stadtteil Zech braucht, so Weiner. Man wolle den Nutzungskonflikt zwischen Wohnen und Gewerbe entschärfen.

Wann ein Umbau auf dem Areal ansteht, sei noch nicht klar, sagt Weiner. Der Vertrag mit Lidl laufe für fünf Jahre. „Der Plan ist, dass es danach weitergeht“, sagt auch Lidl–Geschäftsführer Christian Eberz.