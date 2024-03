Bis zur Laudatio wusste Paul Deininger nicht, dass er diesen Preis bekommen würde. „Ich glaube aber nach den ersten paar Sätzen wurde es ihm klar“, sagt Schulleiterin Jutta Merwald. Zum ersten Mal zeichnete der Verein Pro Domo (anm. der Red. aus dem lateinischen übersetzt: in eigener Sache) Bogy einen Ausnahmeschüler aus. Deininger glänzt mit herausragenden Leistungen in allen Fächern.

„Die Schule hat ihm für die Gestaltung des Schullebens sehr viel zu verdanken“, sagte der zweite Bürgermeister der Stadt Lindau Mathias Hotz in seiner Laudatio.

Außerdem ist er seit 2019 im Langzeitprojekt „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ aktiv. Dort sensibilisiert Deininger seine Mitschüler für Themen wie Diskriminierung, Ausgrenzung oder Mobbing.

Viele Talente

Außerdem stehe er als Schauspieler auf der Bühne, war Layouter der Schülerzeitung, ist Preisträger des Fotowettbewerbs Bodensee und spielt bei Veranstaltungen immer wieder Klavier.

So auch bei der Preisverleihung des Leuchtturm-Preises. Dieser wurde im Rahmen des Vortrags von Thomas Strasser zum Thema „KI an Schulen“ verliehen. Schulleiterin Merwald will ab sofort jährlich einen Schüler mit dem Leuchtturmpreis auszeichnen. Für sie sei das ein wichtiges Signal der Schule, dass Engagement gesehen würde.