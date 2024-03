Seine Klienten sind Menschen wie Du und Ich. Einige brauchen ihn als Psychiater, manche als Psychotherapeuten und wieder andere als Coach. Dr. Christian Peter Dogs lädt die Leser der „Lindauer Zeitung“ dazu ein, ihm bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Dieses Mal geht es um eine Unternehmerin, die auf der Suche nach Anerkennung ständig über ihre Grenzen geht.

Meine Praxis ist voll von Menschen, die durch ihr Leben hetzen, als wäre Geschwindigkeit ein Wert an sich, Reizüberflutung ein unbedingtes „Muss“ und Ruhe ein unerträglicher Zustand. Eine Generation, die so ganz anders ist als die heutige Generation Z.

Marion zum Beispiel. Sie kommt immer eine Viertelstunde zu spät, telefoniert noch, wenn sie in die Praxis kommt, wirkt unruhig und gehetzt.

Mit 28 Jahren Chefin

Ich berate sie jetzt seit mehr als 15 Jahren. Mit 28 Jahren übernahm sie den mittelständischen Betrieb ihrer Eltern und fühlte sich von Anfang an maximal gefordert, den Eltern und dem gesamten Umfeld zu beweisen, dass sie es kann. Sie musste sozusagen aus dem Stand Führungsqualitäten und Kompetenzen entwickeln, die sie gar nicht haben konnte.

Das ist das Problem vieler Erben: Sie bekommen eine Funktion übertragen, die sie inhaltlich nicht ausfüllen können. Ein Thema, das mich bei vielen Firmenübernahmen begleitet und das sich häufig vor allem in zwei Verhaltensmustern zeigt. Bei der Generation Z in der Verweigerung von Leistung und Verantwortung. Bei den Generationen davor in Selbstüberschätzung und Überforderung.

Das steckt hinter dem Hochstapler-Syndrom

Kompetenz und Autorität fehlen, Schwächen werden überspielt und teilweise durch Arroganz verdeckt. Hochstapler-Syndrom nennen wir das. Diese Menschen kommen in Positionen, von denen sie glauben, ihnen nicht gewachsen zu sein. Sie haben Angst zu versagen und fürchten, dass jemand ihre Schwächen entdeckt. Sie halten sich für Hochstapler. Ihre Selbstzweifel und ihr mangelndes Selbstwertgefühl kompensieren sie durch eine Unzahl von Beratern.

Gleichzeitig bringen sie maximale Leistung und gehen über Grenzen, um der Welt zu beweisen, dass sie etwas wert sind. Und dieser Wert wird in ihrer Welt an Leistung und Erfolg gemessen.

So macht es Marion. Der Tag hat immer viel zu wenig Stunden. Er beginnt mit der Morgenbesprechung mit dem Führungszirkel. Dann folgen Meeting auf Meeting, Briefing auf Briefing. Dauernde Kundenkontakte. Dazwischen wird telefoniert , gemailt, gewhatsappt.

Keine Zeit für die Liebe

Zu Terminen kommt sie gehetzt. Es ist ein Jonglieren mit viel zu vielen Bällen, die totale Reizüberflutung. Dabei hat die Hirnforschung schon lange bewiesen, dass das Gehirn nicht für Multitasking gemacht ist. Unser Hirn arbeitet seriell, also der Reihe nach. Nur dann kann es seine Aufgaben gut erledigen.

Marion ist eine sehr attraktive Frau. Lange hatte sie kein Privatleben, bis sie vor einigen Jahren ihre große Liebe getroffen hat.

Nur leider hat diese große Liebe keinen Platz in ihrem Leben. Selbst die Wochenenden gehören zumindest an einem Tag der Firma. Das Bedürfnis des Partners, Beziehung zu leben und zu genießen, wird als Bedrohung empfunden. Das führt regelmäßig zu Spannungen und gereizten Diskussionen. Und: Es wäre nicht ihre erste Partnerschaft, die daran scheitert.

Stillstand als Bedrohung

Marion ist ein gutes Beispiel für die vielen Menschen, die ich in meiner Arbeit erlebe, die durch ihre vielen Aktivitäten vor ihren Gefühlen flüchten. Die ständig etwas tun müssen, um vor der inneren Leere wegzulaufen. Stillstand ist Bedrohung. Langeweile darf nicht sein. Die Sucht nach Anerkennung bestimmt alles.

Freundschaften sind zerbrochen. Ihre Schwester will keinen Kontakt, und die Beziehung zu den Eltern ist brüchig.

Marion ertrinkt in Kontakten, um die Einsamkeit nicht zu spüren. Sie ist erschöpft und verloren. Nähe kann sie nicht ertragen. Sie hat Angst, dass ihre ganze Lebenskonstruktion in sich zusammen fällt. Immer so zu tun als ob, ist unendlich anstrengend.

„Konditionierte Enttäuschung“ von Führungskräften

Natürlich greifen wir die Themen in der Beratung immer wieder auf und versuchen Veränderungen einzuleiten. Zumal sie immer wieder am Rande der psychischen und physischen Erschöpfung ist.

Marion hat ihre Firma zu ihrer Familie gemacht. Und die Arbeit zu ihrem Lebenssinn. Dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andere Prioritäten setzen, enttäuscht sie. Sie sei doch wie eine Mutter.

Das ist die konditionierte Enttäuschung vieler Führungskräfte, die der Überzeugung sind, sie würden alles für ihr Team geben. Die Analyse kann ihnen dann helfen, mit anderen Erwartungen in Kunden- und Mitarbeitergespräche zu gehen.

Das eigene Verhalten hinterfragen

Die Reflexion des eigenen Verhaltens müsste die Kernaufgabe jeder Führungskraft und die Grundlage jeder Beziehung sein. Nur entspricht das oft nicht der Realität. Gerade bei Führungskräften erlebe ich viel zu oft, dass sie ihre Mitarbeiter kritisieren, aber sich selbst nicht hinterfragen.

Marion kann ich helfen, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. Und ich kann gemeinsam mit ihr ihr Verhalten reflektieren. Indem ich nicht erwarte, dass eine anerkennungssüchtige Unternehmerin ihr Verhalten gänzlich verändert, vermeide ich Enttäuschung und Frustration. Damit stabilisiere ich die therapeutische Beziehung und kann in kleinen Schritten mit ihr arbeiten.

Es ist wie immer die Dosis, die krank macht. Wir reduzieren das Gift, hinterfragen ihr Leistungsnarrativ, zeigen neue Wege der Erkenntnis auf. Umgekehrt versuche ich, der Generation Z zu vermitteln, dass Leistung per se wichtig und sinnstiftend sich sein kann. Richtig dosiert natürlich.

