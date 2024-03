Auch bei der vierten Auflage läuft das After-Work-Shopping auf der Insel noch nicht richtig an. Händler halten die kalten Jahreszeit für den falschen Zeitpunkt, die Initiatoren geben die Hoffnung trotzdem nicht auf: Spätestens im Sommer soll es ihrer Meinung nach besser werden. Wann aber werden die leer stehenden Geschäfte wieder belebt?

Die Sonne scheint, die Temperaturen klettern auf frühlingshafte 14 Grad, am Montagvormittag ist in der Maximilianstraße ungewöhnlich viel los. Touristen rollen ihre Koffer über die Pflastersteine, andere sind mit Einkaufstüten unterwegs. Eine Frau schaut sich bunte Jacken vor dem Bekleidungsgeschäft „Ganesh“ an. Drinnen steht Ladenleiter Roland Glöckler. Sein Geschäft laufe recht gut, sagt er.

Beim After-Work-Shopping am Donnerstagabend hatte er seinen Laden aber geschlossen. Sein Personal sei ohnehin schon knapp. „Es lohnt sich einfach nicht“, sagt er. „Die Aktion an sich ist gut - aber nicht im Winter.“

Schon vor 20 Uhr zugemacht

Glöckler ist nicht der einzige Ladenbesitzer, der beim After-Work-Shopping nicht mehr aufmacht. Auch der Nachbar, das Reformhaus „Stibis“ hatte zu. „Weil mein Mann krank war“, sagt Verena Stibis. Aber auch, weil schon am Nachmittag nicht viel los war. Das Bekleidungsgeschäft „Lieblingsstück“ hatte zwar auf, schloss dann aber schon frühzeitig.

Susanne Albegger ist trotzdem allem guter Dinge: Sie hofft, dass das After-Work-Shopping noch anläuft. (Foto: Ronja Straub )

Auch Susanne Albegger ist aufgefallen, dass viele Geschäfte geschlossen waren. „Das ist dann auch schlecht für die, die sich in ihre Läden stellen“, sagt die Inhaberin von „Tausendschön“ in der Bürstergasse. Sie fände es toll, „wenn wir als Insel sagen würden: Wir machen auf“. Für die Kunden sei es demotivierend.

Ich würde da auch nicht mehr kommen Susanne Albegger

Eigentlich wollten die Initiatoren mit dem After-Work-Shopping Kunden auf die Insel locken und vor allem Einheimischen etwas bieten. Seit Dezember sollen Läden deshalb jeden ersten Donnerstag im Monat bis 20 Uhr öffnen, danach gibt es noch eine Feier in einem Lokal auf der Insel.

Viele Partygäste, wenige Kunden im Handel

Aber auch am vierten langen Abend bleiben die Straßen und viele Geschäfte fast leer, wenige Menschen sind unterwegs. Nur bei der Feier später in der Brauereischänke Biero in der Grub ist viel los. Allerdings: Die wenigsten Gäste dort waren davor auch einkaufen.

Die Interessensgemeinschaft Zukunft Insel, die die Aktion gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK), der Handelsverband Bayern und der Stadt Lindau ins Leben gerufen hat, bleibt trotzdem positiv.

Wir dürfen uns unserem Schicksal nicht hingeben

„Wir dürfen uns unserem Schicksal nicht hingeben“, sagt Susanne King von der Parfümerie Gradmann, die im Vorstand von Zukunft Insel ist. Die Interessengemeinschaft hat 70 Mitglieder, 36 davon aus dem Einzelhandel. Es sei jetzt wichtig, sich gegenseitig zu motivieren, findet King. Bei ihr seien einige Kunden am Abend gekommen. „Die, die kommen, finden die Aktion gut.“

Sie geben die Hoffnung nicht auf

„Es müssen ein paar vorauslaufen, dann kommen andere hinterher“, ergänzt Daniel Stütz, ebenfalls im Vorstand von Zukunft Insel und Geschäftsführer der Eilguthalle. Allen Beteiligten sei klar, dass die Bemühungen nicht von heute auf morgen zum Erfolg führen und es viel Energie und Ausdauer brauche.

Mit dem After-Work-Shopping im Winter zu starten, sei wohl überlegt gewesen. Damit wollte man auch in der schwierigen Winterzeit etwas bieten, sagt Markus Anselment. „Bisher haben wir keinen Erfolgsstart hingelegt“, gibt der stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben zu. Jetzt müsse man dem Kind aber die Chance geben, „laufen zu lernen.“

Noch immer gibt es viel Leerstand auf der Insel. (Foto: Ronja Straub )

Aber klappt das? Schließlich stehen seit Monaten viele Geschäfte auf der Insel leer. Mehr als zehn haben schon im vergangenen Jahr geschlossen, vor Kurzem machte auch der Süßwarenladen Eilles in der Maximilianstraße zu. Die dazugehörige Holding hat vor ein paar Wochen Insolvenz angemeldet.

Trotz allem macht Anselment Hoffnung. „Ich mache mir um die Hauptverkaufsader keine Sorgen“, sagt er und meinte damit Maximilianstraße und Cramergasse.

Erste Geschäfte werden wieder belebt

Für das ehemalige Geschäft von Elektro Frey gebe es bereits Pläne, genauso wie für die Räumlichkeiten in der Cramergasse, wo bislang noch Wolfgang Biedermann Kleidung verkauft. Wer dort einzieht, möchte Anselment nicht verraten. Aber es gehe um Handel und nicht um Gastronomie.

Auch ein paar Meter weiter in der Cramergasse tut sich etwas. Der Laden von „Leonardo Herrenausstatter“ steht seit Langem leer. In wenigen Wochen zieht dort „Abt Fashion“ ein. Aus seinem bisherigen Laden in der Bürstergasse muss das Bekleidungsgeschäft ausziehen. „Für uns war das ein guter Standort, aber wir freuen uns auch auf den Neuen“, sagt Marion Abt, die erzählt, dass es das Geschäft schon seit 45 Jahren auf der Insel gibt.

Kunst zieht ein

In den ehemaligen Geschäftsräumen von Tchibo stellen noch bis Ende März 20 Kunstschaffende aus. Eigentümer Roland Lang kann sich auch eine dauerhafte Galerie vorstellen. „Das wäre eine Option, die Idee ist aber noch sehr wage.“ Er sei noch auf der Suche nach Interessenten. Das würde aber besser passen als ein Café oder ein Geschäft, findet er.

Um sich einen Überblick über den Leerstand auf der Insel zu verschaffen, erstelle die IHK aktuell eine Erhebung, berichtet Markus Anselment. Man gehe über die Insel und schaue sich jedes leer stehende Geschäft an. Es gehe dann auch darum, wie konkret Nachfolger geplant sind. Ergebnisse gebe es aber noch keine.

Bis dahin sollte die Innenstadt wieder belebt sein

Noch im Januar gab Anselment den „Fixpunkt Ostern“ an. „Bis dahin sollte die Innenstadt wieder belebt sein“, sagte er damals. Ganz geht diese Rechnung wohl nicht auf. Weder bis April noch bis Mai seien alle Läden wieder belebt, gesteht Anselment ein.

Der Sekt bleibt unberührt, die Käsestangen isst niemand. (Foto: Ronja Straub )

Das ist auch nicht schön für die, die noch da sind. Verkäuferin Nicola Heinrich steht am Donnerstagtagabend trotz After-Work-Shopping alleine in dem Modegeschäft. Die Sektdöschen auf dem Stehtisch sind geschlossen, die Käsestangen unangetastet. Immerhin sei an diesem Abend schon mehr los gewesen als bei den letzten Malen, sagt sie. „Wir müssen jetzt durchhalten“, ist sich Verkäuferin Heinrich sicher. „Im Sommer wird es bestimmt besser.“