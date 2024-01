Lea Bauer zweimal auf dem Podest

Zehn Rennläufer des SCB und ESV Lindau waren am Wochenende auf elf verschiedenen überregionalen Rennen an vier Orten erfolgreich unterwegs. Lea Bauer (SCB Lindau) kehrte mit Pokal und Medaille zurück. Vereinskollege Johann Hechelmann startete auf nationaler Ebene und fuhr erfolgreich unter die Top 10.

Sechs Lindauer Athleten des Regionalkaders Westallgäu verbrachten zwei sonnig kalte Tage am Tegelberg mit Blick auf das Schloss Neuschwanstein. Dort standen an beiden Tagen die Disziplinen Parallelslalom Einzel und Team auf dem Programm. 157 junge Rennläufer aus ganz Bayern gingen an den Start. Maya Mund (ESV, 2011) wurde am ersten Renntag Achte in der U14 und Linn Bauer (SCB, Jahrgang 2011) erreichte Rang 13. Lea Bauer (SCB, 2008) landete in der U16 auf dem 14. Platz. Sie qualifizierte sich für das Team Allgäu und wurde im Mannschaftswettbewerb Vierte.

Am Folgetag sicherte sich Lea Bauer in der Einzelwertung den dritten Podestrang und als krönender Abschluss stand sie mit Allgäu I ganz oben auf dem Siegerpodest. Sie hatte alle Duelle für sich entschieden und war tagesschnellstes Mädchen im Teamwettbewerb. An Tag zwei gab es für Maja Mund in der U14 Rang 13 und Linn Bauer fuhr auf den 20. Platz. Für Alessia Reck (SCB, 2009) und Maxima Wießner (SCB, 2008) sprangen die Plätze 30 und 31 heraus. Luca Mund vom ESV Lindau (2008) kam auf die Ränge 19 und 24.

Johann Hechelmann ist der aktuell schnellste Lindauer Skifahrer

Die Lindauer Schüler U14 und U16 waren sowohl am Oberjoch beim Deutschen Schüler Cup als auch am Tegelberg bei der Bayernliga am Start. Der aktuell schnellste Lindauer Skifahrer Johann Hechelmann (SCB, 2008) trainiert im U16-Zentralkader des Allgäuer Skiverbandes. Er fuhr sich beim Deutschen Schüler Cup im Riesenslalom mit Platz neun in die Top Zehn der „Ski-Bundesliga“. Im Slalom erreichte er auf der künstlich vereisten und steilen Rennpiste des Alpinen Trainingszentrums Allgäu (ATA) den 17. Platz.

Nemo Bauer (SCB, 2005) und Laura Bernhard (ESV, 2001), die mit ASV Nord im Jugend- und Aktivkader trainieren, waren zur Deutschen Skiliga nach Maria Alm gereist. Dort wurde zweimal Slalom gefahren und ein Riesentorlauf. Nemo Bauer fuhr bei den Herren auf die Plätze fünf, 14 und zehn. Bernhard belegte bei den Damen die Ränge sieben und 18 und kam einmal nicht im Ziel an.

Die Jüngste, Elisa Uitz (SCB Lindau, 2013), gab ihren Einstand beim Reischmann Cup, der Rennserie für Kinder von der U10 bis zur U12, zu der die Allgäuer Vereine ihre besten Nachwuchstalente schicken. Bei sonnig kaltem Wetter wurde am Unterjoch samstags Riesentorlauf und sonntags Slalom gefahren. Uitz freute sich im Riesentorlauf über Platz sechs in der U11. Beim Slalom wurde der schnellere von zwei Läufen gewertet und sie erreichte den 13. Rang.

