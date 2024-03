Lea Bauer wiederholt ihren Vorjahressieg

Nach starken Regenfällen in der Nacht war die Anspannung beim Veranstalter der Westallgäuer Meisterschaft groß. Doch auch dieses Jahr gelang dem Regionalteam Westallgäu ein tolles alpines Skirennen um den Westallgäuer Meistertitel.

Insgesamt waren nahezu 170 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus zehn Skivereinen der „ASV-Region West“ angereist, um sich im Riesentorlauf zu messen. Zuvor inspizierte Kurssetzer Herbert Hörburger ausgiebig den Rennhang am Hochhäderich, um bei den ungünstigen Schneeverhältnissen ein für alle Teilnehmer sicheres und erfolgreiches Rennen durchführen zu können.

Schnellste Rennläuferin und somit Westallgäuer Meisterin wurde, wie schon im Jahr zuvor, Lea Bauer (SCB Lindau, 2008) vor ihrer Vereinskollegin Hannah-Sophie Tschada (2007) und Lilly Straub (TSV Heimenkirch, 2008). Bei den Herren fuhr Florian Bernhard (TSV Gestratz, 1974) den Tagessieg vor Dimo Dichev (SCB Lindau, 1997) ein.

Knappe Angelegenheit

In der Mannschaftswertung, bei der die fünf schnellsten Fahrer pro Verein gewertet wurden, ging es eng her und am Ende siegte der SCB Lindau (Dimo Dichev, Lea Bauer, Jochen Bauer, Hannah-Sophie Tschada, Hugo Kremmler) knapp vor dem TSV Gestratz. Der ESV Lindau erreichte den dritten Platz. Die Westallgäuer Meisterschaft außerdem gleichzeitig als viertes und letztes Rennen für die Kinder-Kreiscup-Serie gewertet.

Bei der Siegerehrung durften sich alle Podestplätze der einzelnen Klassen über die überreichten Pokale und darüber hinaus sämtliche Teilnehmer über Urkunden und gesponserte Präsente freuen. „Mit der Westallgäuer Meisterschaft geht nun die Saison dem Ende zu und man kann sagen: Der Winter verlangte sowohl von den Trainern als auch von den Kindern der Skivereine viel Flexibilität und Spontanität. Dennoch zeigen die strahlenden Gesichter aller Teilnehmer, dass Ski Alpin ein toller Sport ist“, heißt es in der Mitteilung des Regionalteams Westallgäu.

Platz 1 bis 3 der einzelnen Klassen:

U8 weiblich: 1. Mia Stoffregen (SCB Lindau), 2. Lotta Melzer (SCB Lindau), 3. Marie Baldauf (TSV Heimenkirch)

U8 männlich: 1. Veit Kirchmann (TSV Gestratz), 2. Niklas Haarjärvi (SCB Lindau), 3. Korbinian Hauber (TSV Stiefenhofen)

U10w: 1. Emma Worret (SCB Lindau), 2. Sophie Haisermann (SC Lindenberg), 3. Amelie Obenaus (SCB Lindau)

U10m: 1. Jonas Sandmaier (SV Maierhöfen-Grünenbach), 2. Philipp Uitz (SCB Lindau), 3. Lutz Schäfer (TSV Gestratz)

U12w: 1. Ramona Baldauf (TSV Gestratz), jeweils 2. Rosa Kremler (SCB Lindau) und Martha Straub (TSV Heimenkirch)

U12m: 1. Toni Ullrich (SC Scheidegg), 2. Cornelius Schweighart (SC Lindenberg), 3. Wendelin Schäfer (TSV Gestratz)

U14w: 1. Linn Bauer (SCB Lindau), 2. Leni Straub (TSV Heimenkirch), 3. Marit Hölzler (SC Oberstaufen)

U14m: 1. Johannes Waltner (SC Steibis-Aach), 2. Emil Abel (TSV Gestratz), 3. Hugo Kremler (SCB Lindau)

U16w: 1. Lea Bauer (SCB Lindau), 2. Lilly Straub (TSV Heimenkirch), 3. Alessia Reck (SCB Lindau)

U16m: 1. Luca Mund (ESV Lindau), 2. Pius Göttlicher (TSV Gestratz), 3. Marvin Koros (SC Oberstaufen)

Damen AK II: 1. Karin Schweighart (SC Lindenberg)

Herren AK II: 1. Jochen Bauer (SCB Lindau), 2. Manfred Kaschner (ESV Lindau)

Damen AK I: 1. Marion Weber (TSV Stiefenhofen)

Herren AK I: 1. Florian Bernhard (TSV Gestratz), 2. Robert Baur (TSV Gestratz), 3. Sebastian Gladbach (SC Lindenberg)

U18w: 1. Hannah-Sophie Tschada (SCB Lindau), 2. Giulia Stolze (SCB Lindau), 3. Melanie Bernhard (TSV Gestratz)

U18m: 1. Serafin Minks (SC Steibis-Aach)

U21w: 1. Magdalena Nagenrauft (SC Lindenberg)

U21m: 1. Luca Jost (SCB Lindau), 2. Jannis Jedlitschka (SC Oberstaufen), 3. Phillip Fäßler (TSV Stiefenhofen)

Damen allgemein: 1. Franziska Fehr (SCB Lindau), 2. Anja Grath (SC Steibis-Aach)

Herren allgemein: 1. Dimo Dichev (SCB Lindau), 2. Pius Grauer (SCB Lindau)