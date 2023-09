Lea Bauer gewinnt erneut Konditionswettkampf

Im Sommertraining arbeiten die Athleten des regionalen Schülerkaders Westallgäu an Kondition, Kraft, Beweglichkeit und Koordination. Seit Juni versuchen sie, sich auf einen guten Stand zu bringen. Der vorläufige Höhepunkt des Trainings war Ende August die Alpenüberquerung mit dem Mountainbike.

16 Skifahrer zwischen elf und 16 Jahren starteten mit ihrem Trainer Herbert Hörburger und Max Ewae im Begleitfahrzeug in Reutte/Tirol. Über den Fern- und Reschenpass standen in Österreich bei hochsommerlichen Temperaturen mit jeweils circa 100 Kilometern und fast 1500 Höhenmetern täglich intensive Tage an. Nach zwei weiteren Etappen erreichte das Skiteam stolz und unverletzt den Gardasee.

Drei Parcours

Nach dieser konditionellen und teambildenden Vorbereitung absolvierten die Westallgäuer Skiathleten dann ihren ersten Wettbewerb. Der Konditionstest zählt wie ein Skirennen zu den allgäuweiten Rennserien Lena Weiss (U14/U16) und Reischmann Cup (U12). Laut Mitteilung des Regionalteams Westallgäu müsste es Vielseitigkeitswettkampf heißen, denn es braucht weit mehr als nur Kondition, um die Übungsteile zu absolvieren. In drei Parcours (Rumpf- und Kraftausdauer, Gleichgewicht, Schnelligkeit) und einer Laufstrecke über 1600 Metern werden die für ein guten Rennläufer relevanten körperlichen und geistigen Fähigkeiten abgefragt. Veranstalter war das Regionalteam Westallgäu mit über 30 Helfern.

In der Altersklasse U16 gewann Vorjahressiegerin Lea Bauer (SCB Lindau) die Einzeldisziplinen Gleichgewicht und 1600-Meter-Lauf und erzielte am Ende den Gesamtsieg bei den Mädchen. Vereinskollegin Maxima Wießner wurde 17. Bei den gleichaltrigen Jungen erreichte Johann Hechelmann den neunten Platz, er trainiert im Zentralkader des Allgäuer Skiverbands und startet ebenfalls für den SCB. Luca Mund (ESV Lindau) sammelte als Zwölfter Punkte für die Gesamtwertung.

Linn Bauer (SCB Lindau) und Maya Mund (ESV Lindau) starteten als Jahrgangsjüngere in der U14 und erreichten auf Anhieb Platz acht und neun. Beide erhielten aufgrund ihrer guten Leistung eine Einladung zum bundesweiten Leistungsvergleich. Dafür werden sie zum Deutschen Schüler Cup (DSC) nach Penzberg reisen und sich mit den besten U14-Skifahrern Deutschlands messen. Aus dem Westallgäu konnte sich noch Johannes Waltner (SC Steibis Aach) als Zweiter der U14 und mit einem Fixstartplatz aus der Vorsaison für den DSC qualifizieren.