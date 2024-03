Lea Bauer gewinnt BSV-Skiliga

Mit einem Sieg und einem zweiten Platz beim Finale der Skiliga des Bayerischen Skiverbandes (BSV) hat Lea Bauer vom SCB Lindau die Gesamtwertung der alpinen Schülerrennserie für sich entschieden. Sie stand in fünf der sechs Punkterennen des Deutschen Skiverbandes (DSV) auf dem Podest. Ihre jüngere Schwester Linn Bauer (U14) wurde im Vielseitigkeitsslalom Zweite. Die anspruchsvollen Rennen des Finales sind als Slalom und Vielseitigkeitsslalom auf dem steilen Hang der Profirennstrecke Alpines Trainingszentrum Allgäu (ATA) ausgetragen worden.

Am ersten Renntag lag noch etwas Neuschnee auf der ursprünglich mit viel Wasser vereisten Rennstrecke. Während das im ersten Durchgang des Slaloms noch zu Schlägen für die späteren Startnummern führte, war im zweiten Durchgang der Neuschnee herausgerutscht worden. Es erreichten nur gut 50 Prozent der 117 Rennläuferinnen und Rennläufer an diesem sonnigen Tag das Ziel. Aus Lindau waren das Maya Mund (ESV Lindau) als Zwölfte der U14, in der U16 erreichte Maxima Wießner (SCB Lindau) den 13. Rang. Lea Bauer setzte sich im Feld der 56 Mädchen als Tagesschnellste durch, gewann damit ihr erstes DSV-Punkterennen in dieser Saison und sicherte sich vorzeitig den Sieg in der Gesamtwertung der BSV-Skiliga Bayern. Linn Bauer (SCB) war nach dem ersten Durchgang fünftschnellste aller Mädchen, schied aber im zweiten Durchgang aus.

Linn Bauer: Als Jahrgangsjüngere auf das Podest

Am Sonntag wurde ein Vielseitigkeitsslalom mit Torstangen und Flaggentoren ausgesteckt. Die Piste war wieder gewohnt hart und das Wetter leicht bewölkt. Circa 60 Prozent der Startenden erreichten nach zwei Durchgängen das Ziel. Als Jahrgangsjüngere fuhr Linn Bauer auf den zweiten Platz in der U14, Maya Mund wurde 14., und in der U16 erreichte Maxima Wießner Rang zwölf und Alessia Reck (SCB Lindau) den 18. Platz. Luca Mund (ESV Lindau, U16) verpasste um nur acht Hundertstel das Podest und wurde Vierter. Lea Bauer wurde nach Bestzeit im zweiten Durchgang Zweite.

Bei den Erwachsenen gibt es eine hart umkämpfte Mannschaftswertung um den Titel bayerischer Mannschaftsmeister. Das Team ASV Nord II gewann diesen nach acht Rennen am Gerlos knapp vor den Skilöwen München. Gemeinsam mit Amelie Vogg (SC Königsbrunn), Mattea Brunner (TSV Altusried), Florian Burig (RG Burig Mindelheim) und Kim-Noah Dehn (TSV Gestratz) holte sich Nemo Bauer den begehrten Meistertitel. Laura Bernhard (ESV Lindau) wurde mit ASV Nord I Vierte in der Mannschaftswertung. Kommendes Wochenende fährt Nemo Bauer um den Titel deutscher Mannschaftsmeister beim Finale der deutschen Skiliga in Damüls.