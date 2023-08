Davor stand an dieser Stelle ein in die Jahre gekommenes Haus, das „nicht mehr zeitgemäß war“, wie der GWG–Geschäftsführer Alexander Mayer sagt. In dem Altbau war Platz für zwölf Wohnungen, jetzt sind es 27.

Teilweise sind alte Mieter wieder eingezogen. Die anderen Wohnungen waren begehrt. „Bei dem angespannten Wohnungsmarkt in Lindau hatten wir viele Bewerber auf eine Wohnung“, sagt Gabriella Herrmann, stellvertretende Geschäftsführerin.

Das Besondere an dem Gebäude: Die Bauweise mit den Laubengassen ist klimafreundlich, wie Mayer erklärt. Die Balkone jeder Wohnung sind verbunden, Betondecken bieten Schutz. Weil es immer heißer wird — das Gebäude ist zum Süden hin ausgerichtet — sei passiver Sonnenschutz wie dieser wichtig. Die Wohnungen müssten so nicht gekühlt werden, ergänzt Herrmann.

Für Kühle sorgt auch das offen gehaltene Treppenhaus — das alle Nachbarn gemeinsam nutzen. Mit offenen Durchgänge zwischen den Häusern kann der Wind durchziehen. Ein zusätzlicher Aufzug macht alle Wohnungen barrierefrei.

GWG-Geschäftsführer Alexander Mayer und seine stellvertretende Geschäftsführerin Gabriella Herrmann am Neubau Immanuel-Kant-Straße 2. (Foto: Christian Flemming )

Der Neubau Immanuel-Kant-Straße 2 ist für die zu erwartende Klimaerwärmung vorbereitet. So bieten die Gänge zu den - etwas zurückgezogenen - Wohnungen Schatten, im halboffenen Treppenhaus wird es immer ein wenig kühler sein. (Foto: Christian Flemming )

Die besonderen Balkone, die gleichzeitig auch Eingangstüren sind, sollen auch für mehr Kommunikation sorgen. „Oft sind Wohnhäuser anonym, man kennt den Nachbarn nicht mehr“, sagt Mayer. „Es ist eine Begegnungsstätte für die Mieter entstanden“, sagt Herrmann.

Bewohner nach ihrem Bedürfnissen versetzen

Milan Cindrc ist zufrieden mit den Menschen, die gemeinsam mit ihm dort leben. „Mehr brauche ich nicht“, sagt er und deutet auf die Eingangstür zu seiner neuen Wohnung.

Nach einem Schlaganfall ist er froh, hier im Erdgeschoß eine Wohnung bekommen zu haben. (Foto: Christian Flemming )

Der 70–Jährige war vorher kein GWG–Mieter — Er hatte Glück mit der Wohnung. Ein anderer älterer Herr, der jetzt auch in der Immanuel–Kant–Straße wohnt, hingegen schon. Er kam aus einem anderen Haus der GWG dorthin, sagt Mayer. „Wenn wir wissen, dass jemand mit seiner Wohnung nicht glücklich ist, versuchen wir einen Umzug möglich zu machen.“ Das klappe zwar nicht immer, aber zumindest manchmal.

Nachverdichten und aufstocken

Nicht immer ist ein Neubau möglich. Darum denkt die GWG bei zukünftigtem Wohnen in alle Richtungen. Gebäude in der Nobelstraße beispielsweise will das Unternehmen umbauen. Dort sollen aus 26 Wohnungen 43 entstehen. Stichwort Nachverdichtung. „Das ist ein guter Hebel, aber auch dort sind die Kosten enorm“, sagt Mayer. Wann das Projekt fertig ist, stehe noch nicht fest. Das hänge neben Baukosten auch von Förderungen ab.

Gegenüber der Büroräume der GWG in der Schulstraße hat das Unternehmen ebenfalls nachverdichtet. In der Grenzsiedlung in Zech überlegt sie, wie sie aus einem Stellplatz–Grundstück etwas „Sinnvolles realisieren“ kann. „Die sechs Garagen, die dort momentan stehen, wollen wir abreißen und das Erdgeschoss freistellen, so dass die Stellplätze unter dem Gebäude wieder verfügbar sind“, sagt Mayer. Auf dem Gebäude wolle man sechs bis acht Wohnungen realisieren.

Eigenes Nahwärmenetz gebaut

Die Wohnung von Milan Cindrc ist nicht nur wegen der Lauben vor der Türe besonders. Auch beim Heizen geht die GWG neue Wege. Biomassekesseln versorgen über ein Nahwärmenetz die 27 Wohnungen. Die Kesseln verbrennen Holzpellets und erzeugen somit Energie. Über Rohre wird die Wärme an die Wohnungen in der Siedlung verteilt. Gasheizungen spart sich die GWG so. Und: Eine Solaranlage soll auch noch auf den Neubau kommen.