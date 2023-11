Weil sein Lastwagen 60 Zentimeter zu hoch war, ist ein Fahrer an der Unterführung in der Wackerstraße hängen geblieben. Das komplett Dach wurde abgerissen. Der Schaden am Lastwagen ist hoch.

Fahrerkabine kaputt, Dach abgerissen: Der Schaden an dem Lastwagen ist hoch. (Foto: Polizei Lindau )

Laut Polizei fuhr der 61-Jährige am Freitagvormittag mit seinem 3,60 Meter hohen Lastwagen durch die Wackerunterführung. Diese hat allerdings eine maximale Durchfahrtshöhe von drei Metern. Der Lastwagen blieb stecken und sein komplettes Dach wurde abgezogen, wie die Polizei berichtet. Auch das Führerhaus wurde laut Polizei stark beschädigt.

Es verletzte sich bei dem Unfall niemand. Am Lkw sei ein Schaden von 25.000 Euro entstanden. Die Bahnunterführung musste für die Bergung des Lastwagens für etwa vier Stunden gesperrt werden.