Lange Nacht der Musik in Lindau

Am 18. November lädt der Internationale Konzertverein Bodensee ein zur 23. Langen Nacht der Musik in Lindau. Der Vorverkauf hat begonnen.

Mendelssohns letztes Streichquartett op. 80 in f-moll leitete eine neue Epoche dieser Gattung ein, in der Ausdruck tiefer Empfindung formale Grenzen hinter sich ließ. Schumanns Klavierquintett Es-Dur op. 44 begründete diese Form der Begegnung zwischen Flügel und Streichquartett, es wurde zum Vorbild für die Werke von Brahms, Franck und Dvořak. Die beiden Werke stehen laut Pressemitteilung des Veranstalters im Zentrum der 23. Langen Nacht der Musik in Lindau am 18. November ab 19 Uhr.

Musik aus fünf Jahrhunderten, Publikumslieblinge und neue Gesichter, das elegante Ambiente des Forums am See sowie herbstliche Köstlichkeiten aus der Region ‐ die Lange Nacht präsentiert sich als Fest für alle Sinne. Das Karol Szymanowski-Quartet nicht nur vielfach preisgekrönt, gilt als eines der bemerkenswertesten Streichquartette seiner Generation und trat in Sälen wie der New Yorker Carnegie Hall und der Londoner Wigmore Hall auf. Die vier Musiker aus Polen und der Ukraine sind auch in Lindau bereits bekannt und beliebt.

Ihr Partner am Klavier für das berühmte Klavierquintett von Schumann ist der junge Pianist Julian Gast. Er begeisterte beim Internationalen Festival junger Meister in diesem Frühjahr sein Publikum als so feinsinniger wie temperamentvoller Solist und Kammermusiker. Er ist Student von Jaques Rouvier am Mozarteum Salzburg und Preisträger des renommierten Tonali-Wettbewerbs in Hamburg.

Zum ersten Mal wird auch Karl Frierson bei der Langen Nacht auftreten. Der charismatische Sänger ist vor allem Gründer, Texter und Sänger von „De Phazz“ bekannt, sein Soloalbum „Soulprint“ hielt sich wochenlang in den britischen Soul-Charts.

Mit dem Lindauer Pianisten und Komponisten Vogel am Klavier gibt er „Soul At It’s Best“, eine mitreißende Mischung aus Jazz, Soul und Songs aus eigener Feder.

In den Konzertpausen wird es ein regionales Menü geben, zubereitet vom Lindauer Theatercafé und dem Gasthaus zum Sünfzen. Es ist bis 12. November im Voraus für 18 Euro über reservix zu buchen, als spontaner Genuss am Abend kostet es laut Pressemitteilung 20 Euro.

Vorverkauf